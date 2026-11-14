Atacan el mercado navideño de A Coruña: roban herramientas y causan destrozos en María Pita

Imagen de la caseta del mercado navideño de María Pita que ha sido asaltada Quincemil

El mercado navideño de A Coruña todavía no ha abierto sus puertas y ya ha sufrido su primer incidente. Una de las casetas instaladas en la plaza de María Pita fue asaltada durante la madrugada de este sábado, en un episodio que se saldó con el robo de herramientas y daños en la instalación.

Los hechos tuvieron lugar en la caseta de mayores dimensiones del futuro mercado, una construcción de color marrón oscuro que se diferencia de los puestos más pequeños destinados a la actividad comercial y hostelera.

Los autores del asalto forzaron la puerta principal para acceder al interior y sustrajeron un equipo de herramientas, según fuentes de la investigación. Además, dejaron una pintada con el nombre "Diego" en la instalación.

Investigación policial

La Policía Nacional acudió al lugar y comprobó los daños ocasionados. Durante la mañana de este sábado continuaban las labores de inspección y elaboración de un inventario para determinar si, además de las herramientas, se había sustraído algún otro material.

La investigación también podría apoyarse en las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la plaza de María Pita, que podrían ayudar a esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Preparativos para la Navidad

El incidente se produce en plena preparación del mercado navideño, una de las principales novedades de la programación prevista por el Ayuntamiento de A Coruña para las próximas fiestas.

Desde hace varios días, las casetas ocupan parte de la plaza de María Pita, donde también se ha instalado el gran árbol de Navidad, ya visible para quienes pasean por el centro de la ciudad.