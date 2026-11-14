Rescatan a un hombre tras caer entre las rocas junto al Millennium de A Coruña

Un hombre de unos 40 años ha sido rescatado tras sufrir una caída entre las rocas del entorno del Millennium, en A Coruña. El accidente se produjo en una zona de la costa de difícil acceso, donde el herido quedó atrapado en el interior de una profunda grieta.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de A Coruña, personal sanitario del 061 y agentes de la Policía Nacional, que acordonaron la zona para facilitar las labores de emergencia.

Según las primeras informaciones, el hombre presenta una fractura en una pierna, por lo que necesitó asistencia sanitaria tras la caída.

Un rescate complejo

La intervención de los bomberos estuvo condicionada por las características del terreno. La profundidad de la grieta y la presencia de numerosas rocas dificultaron el acceso hasta el herido y las maniobras necesarias para evacuarlo de forma segura.

Los equipos de emergencia tuvieron que trabajar en una zona especialmente complicada por la orografía del litoral, en las inmediaciones del monumento del Millennium.

El hombre fue atendido por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar, mientras que la Policía Nacional se encargó de mantener acordonado el entorno durante el operativo.