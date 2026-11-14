Foto de familia de los candidatos y representantes del PSdeG-PSOE de las comarcas de A Coruña y Betanzos durante el encuentro celebrado este sábado en la Cúpula de Eirís Cedida

El PSOE reúne en A Coruña a sus candidatos para el 29N: "Tenemos un plan, seguir mejorando la vida de la gente"

El PSdeG-PSOE ha reunido este sábado en A Coruña a sus candidatos y representantes municipales de las comarcas de A Coruña y Betanzos en un encuentro celebrado en la Cúpula de Eirís. La cita, enmarcada en el inicio de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha servido para trasladar un mensaje de movilización y confianza en las posibilidades electorales de los socialistas.

El acto ha contado con la participación de Obdulia Taboadela, cabeza de lista al Congreso por A Coruña, así como de los candidatos Jesús Fernández Díez y Marymer Prieto Lamas. También han asistido la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la regidora de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, junto a portavoces, concejales y otros representantes del partido de ambas comarcas.

Durante su intervención, Taboadela ha destacado la ilusión con la que el PSOE afronta las primeras jornadas de campaña y ha defendido la continuidad de las medidas sociales impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Estamos aquí con muchísima ilusión y esperanza en una remontada que va a llevar de nuevo a Pedro Sánchez al Gobierno. Porque tenemos un plan para este país: seguir mejorando la vida de la gente", ha afirmado la candidata socialista.

Derechos sociales

La cabeza de lista al Congreso ha situado la protección de los derechos sociales y la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía entre las prioridades de su formación para la próxima legislatura.

En este sentido, ha hecho referencia al lema electoral del PSOE, "La fuerza de la gente", con el que los socialistas buscan movilizar a su electorado de cara a la cita del 29 de noviembre.

Taboadela también ha dirigido sus críticas al Partido Popular y a Vox, al advertir de las consecuencias que, a su juicio, tendría un Gobierno formado por ambas fuerzas políticas.

La candidata ha acusado a estos partidos de mantener una "agenda oculta de pérdida de derechos y de retroceso en todos los ámbitos", frente a la que ha reivindicado la continuidad de las políticas del actual Ejecutivo central.

Movilización en A Coruña

El encuentro celebrado en la Cúpula de Eirís forma parte de los actos que el PSdeG-PSOE está desarrollando durante este primer fin de semana de campaña electoral en diferentes municipios de la provincia.

Con la participación de candidatos, alcaldes y representantes municipales, los socialistas buscan reforzar su presencia territorial y trasladar sus propuestas a la ciudadanía antes de las elecciones generales.