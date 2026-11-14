Miguel Lorenzo carga contra Inés Rey por la renuncia de A Coruña a la Tall Ships 2027: "Un nuevo ridículo mundial"

La renuncia de A Coruña a acoger la Regata de Grandes Veleros (Tall Ships Races) en 2027 ha provocado las críticas del Partido Popular. Su candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, ha anunciado que pedirá explicaciones a Inés Rey por una decisión que considera un nuevo golpe a la proyección internacional de la ciudad.

Lorenzo ha cargado duramente contra la alcaldesa, a quien responsabiliza de lo que califica como un "nuevo ridículo mundial", después de que el Concello comunicase a Sail Training International, entidad organizadora de la regata, que A Coruña no participará en la edición de 2027.

El popular recuerda que la propia regidora había anunciado la celebración del evento tras la edición anterior y considera que dar marcha atrás supone un perjuicio para la imagen de la ciudad.

En este sentido, advierte de que la pérdida de la regata tendrá consecuencias para la proyección exterior de A Coruña y para sectores como el hotelero, hostelero y comercial, debido a la afluencia de visitantes que genera este tipo de acontecimientos.

Motivos económicos en duda

El candidato popular también ha cuestionado las razones presupuestarias que, según la comunicación trasladada a la organización, han motivado la renuncia

Lorenzo considera contradictorio que el Gobierno local alegue dificultades económicas para cancelar la cita mientras la alcaldesa defiende públicamente la buena situación financiera del Ayuntamiento, como hizo en el último pleno municipal.

Además, ha relacionado esta decisión con la renuncia de A Coruña a ser sede del Mundial de Fútbol de 2030. El representante del PP acusa a Inés Rey de haber mantenido durante más de un año que existían un proyecto y financiación para la reforma de Riazor, una afirmación que utiliza para cuestionar la gestión municipal de los grandes eventos.

"Un golpe durísimo"

La cancelación también ha provocado el malestar de la asociación que durante años ha representado a A Coruña en la organización de la regata.

En un comunicado fechado el 12 de noviembre, la entidad señala que Sail Training International ha anunciado oficialmente que el Concello le ha trasladado su decisión de no participar en la edición de 2027.

Según recoge el escrito, el Ayuntamiento justifica la renuncia por motivos estrictamente presupuestarios y por la falta de acuerdo con el resto de grupos municipales.

La asociación considera que la decisión, comunicada a nueve meses de la celebración del evento, supone un "golpe durísimo", tanto por la pérdida de la regata como por sus consecuencias para la relación con la organización internacional.

Asimismo, asegura que la cancelación ha supuesto una "completa sorpresa" y un "duro golpe a nivel organizativo".

La polémica se produce después de que A Coruña figurase entre las ciudades previstas para acoger la Tall Ships Races en 2027, una cita que ahora queda fuera de la programación municipal.