Inés Rey en una imagen de archivo. Concello de A Coruña

Inés Rey lamenta la muerte del joven atropellado en A Coruña: "Consternada por su fallecimiento"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha expresado públicamente su pesar por el fallecimiento del joven de 25 años que fue atropellado durante la madrugada de este sábado en el centro de la ciudad. La regidora ha compartido un mensaje en sus redes sociales en el que ha trasladado sus condolencias a la familia y al entorno de la víctima.

"Consternada por el fallecimiento por atropello de un joven esta noche en la ciudad. Mi pésame y todo mi cariño a sus familiares y amigos en estos duros momentos", ha señalado la alcaldesa.

El mensaje llega después de que fuentes del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) confirmasen el fallecimiento del joven debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Suceso en la avenida do Porto

El accidente se produjo pasadas las 02:00 horas de este sábado en la avenida do Porto, a la altura de los jardines de Méndez Núñez, en las inmediaciones del centro de ocio Pelícano.

El joven fue arrollado por un turismo y trasladado de urgencia al CHUAC, donde finalmente falleció.

El conductor del vehículo dio positivo en la prueba de alcoholemia, mientras que el resultado del análisis de drogas continúa pendiente.

La Policía Local mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.