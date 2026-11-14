Grave atropello de madrugada en A Coruña: un joven muy grave y el conductor positivo en alcohol

Un joven de 25 años ha resultado herido de carácter muy grave tras ser atropellado esta madrugada de sábado en el centro de A Coruña. El accidente se produjo poco después de las 02:00 horas en la avenida do Porto, a la altura del paso de peatones situado entre el Kiosco Alfonso y el edificio de La Terraza, en las inmediaciones de los jardines de Méndez Núñez.

El joven fue arrollado por un Audi A3 que circulaba en dirección de entrada a la ciudad, hacia el túnel de La Marina. Como consecuencia del impacto, tuvo que ser trasladado de urgencia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), con pronóstico muy grave.

Según las informaciones conocidas hasta el momento, algunos testigos presenciales señalaron que el vehículo circulaba a gran velocidad cuando se produjo el atropello, un extremo que deberá esclarecer la investigación.

Positivo en alcoholemia

La Policía Local de A Coruña intervino tras el accidente y sometió al conductor del turismo a las correspondientes pruebas de alcohol y drogas.

El resultado de la prueba de alcoholemia fue positivo, mientras que el análisis para determinar la posible presencia de sustancias estupefacientes continúa pendiente.

Los agentes investigan ahora las circunstancias en las que se produjo el atropello, entre ellas la velocidad a la que circulaba el vehículo y el punto exacto por el que el peatón estaba cruzando la calzada.

El accidente tuvo lugar, además, durante una madrugada marcada por las intensas precipitaciones en A Coruña, que dificultaron la visibilidad en las calles de la ciudad.

La zona donde se produjo el suceso registra habitualmente movimiento de peatones durante las noches de fin de semana debido a su proximidad a varios establecimientos de ocio nocturno.

Por el momento, el joven permanece con pronóstico muy grave tras su traslado al CHUAC, mientras continúa la investigación para determinar las causas del atropello.