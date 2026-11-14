A Coruña espera por sus grandes infraestructuras: así avanzan las obras pendientes del Estado en la comarca

A Coruña y su área metropolitana tienen sobre la mesa una larga lista de infraestructuras llamadas a cambiar la movilidad, mejorar los accesos a la ciudad y reforzar la actividad económica de la comarca. Algunas llevan años en los planes del Ministerio de Transportes. Otras han conseguido avanzar en su tramitación o incluso han comenzado a ejecutarse.

Sin embargo, el mapa de proyectos estatales sigue dejando una imagen desigual: hay obras en marcha, actuaciones que todavía necesitan superar trámites administrativos y carreteras que continúan sin fecha para convertirse en realidad. Ni José Luis Ábalos, ni Raquel Sánchez, ni Óscar Puente, ni el interino Carlos Cuerpo han logrado inaugurarlas en la época de Pedro Sánchez, cuando tomó el poder por la vía de la moción de censura, la primera que prosperó en democracia.

La situación se aprecia especialmente en los accesos viarios. La ampliación del puente de A Pasaxe, el Vial 18 y la Cuarta Ronda son tres de las conexiones más reclamadas para aliviar los desplazamientos diarios y mejorar la comunicación entre los municipios del entorno. Sus presupuestos estimados suman cerca de 84 millones de euros, pero esa cantidad no equivale a inversión ya comprometida ni a obras en marcha. En paralelo, la remodelación de Alfonso Molina avanza con trabajos sobre el terreno y una nueva fase de integración ambiental, mientras que la estación intermodal de San Cristóbal ha comenzado a recibir autobuses sin tener todavía operativos todos sus servicios.

El acceso ferroviario a Punta Langosteira representa uno de los avances más relevantes de este conjunto. La infraestructura principal ya está construida y Adif ha iniciado las pruebas dinámicas con trenes, aunque la conexión completa del puerto exterior con la red ferroviaria todavía requiere completar otras actuaciones. El estado de cada proyecto permite comprobar hasta qué punto los anuncios y las previsiones se han traducido en avances concretos.

La ampliación de A Pasaxe

El puente de A Pasaxe es uno de los puntos más sensibles de la movilidad metropolitana. La conexión entre A Coruña y Oleiros soporta un elevado volumen de tráfico diario y las retenciones en sus accesos forman parte de los problemas habituales de circulación en el entorno de la ría. La ampliación proyectada por el Ministerio de Transportes pretende aumentar la capacidad de este corredor mediante la construcción de un nuevo viaducto paralelo al actual, en el lado norte, y la adaptación de los enlaces próximos.

La primera fase contempla una estructura de unos 235 metros de longitud, con cuatro vanos y una anchura aproximada de 25 metros. El proyecto plantea ganar un carril por sentido, de manera que el puente pase de tres a cuatro carriles en cada dirección. La inversión estimada para esta intervención asciende a 31,3 millones de euros, una cantidad que refleja la dimensión de una obra que también requiere ocupar terrenos en los términos municipales de A Coruña y Oleiros.

El expediente ha avanzado en su tramitación administrativa y el Ministerio llegó a iniciar los preparativos para gestionar las expropiaciones necesarias, con la colaboración del Ayuntamiento de Oleiros. Sin embargo, ese paso no se ha traducido todavía en el inicio de los trabajos de construcción. La diferencia es importante: disponer de un proyecto y avanzar en la obtención de los terrenos no significa que la obra esté adjudicada ni que tenga ya maquinaria trabajando sobre el puente.

Vial 18: aprobado, sin obras

Otra de las conexiones que lleva años apareciendo en los planes de movilidad es el conocido como Vial 18, que debe enlazar la autovía AC-14, en el entorno de A Zapateira, con la AP-9, en las proximidades de A Corveira. Su función sería completar la conexión transversal entre las principales vías de acceso a la ciudad y ofrecer una alternativa para parte del tráfico que actualmente se concentra en Alfonso Molina.

El Ministerio aprobó definitivamente el anteproyecto en abril de 2024. La alternativa seleccionada tiene una longitud aproximada de 2,1 kilómetros y cuenta con un presupuesto base de licitación estimado en 25,3 millones de euros, IVA incluido. La aprobación permitió avanzar hacia la redacción del proyecto de trazado y construcción, pero no supuso la autorización para comenzar las obras ni la adjudicación de su ejecución.

La importancia de esta conexión va más allá de descongestionar los accesos a A Coruña. El Vial 18 permitiría completar el mallado de carreteras del área metropolitana y distribuir mejor los desplazamientos entre la AP-9, la AC-14 y los corredores que conectan con los municipios del entorno. Su ausencia mantiene una parte importante de los movimientos de entrada y salida concentrados en itinerarios que soportan una elevada intensidad de tráfico.

La Cuarta Ronda, en proyecto

La conexión entre la Tercera Ronda y el Puerto Exterior de Punta Langosteira es otra de las grandes piezas que faltan en la red viaria del entorno coruñés. La Cuarta Ronda está concebida para enlazar la AC-14 con el acceso a la dársena exterior y mejorar, al mismo tiempo, las comunicaciones de los polígonos industriales de Vío, Pocomaco y A Grela. Todos ellos han sido incorporados.

El tramo proyectado tiene unos 2,9 kilómetros y se plantea como una carretera convencional de calzada única, con dos carriles, uno por sentido. El trazado incluye un viaducto de unos 270 metros sobre el valle de A Furoca y diferentes conexiones con las vías existentes. Su desarrollo se considera especialmente relevante para el movimiento de mercancías y para facilitar el acceso de los vehículos pesados al puerto sin depender de los itinerarios actuales.

El contrato para redactar el proyecto de trazado y construcción fue adjudicado a una unión temporal de empresas formada por Antea Iberolatam y Proyfe por 973.011,82 euros, IVA incluido. Esa cantidad corresponde a los trabajos técnicos de redacción, no a la construcción de la carretera. El coste estimado de las obras ronda los 27 millones de euros, pero la adjudicación del proyecto no significa que la infraestructura esté lista para ejecutarse: todavía debe completarse la fase técnica y tramitarse el contrato de construcción.

Este asunto fue una de la parte del pleno ordinario del pasado jueves 12 de noviembre, cuando el portavoz del gobierno municipal y primer teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, respondió al portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, en una pregunta oral sobre esta infraestructura que en 2027 se aprobará "el proyecto de trazado y saldrá a exposición pública".

La Cuarta Ronda es, además, una pieza vinculada al futuro del Puerto Exterior. La llegada del ferrocarril permitirá sacar mercancías por tren, pero la carretera seguirá siendo esencial para los tráficos que se mueven por camión y para conectar la dársena con las áreas empresariales de la comarca. Sin esta vía, el acceso por carretera continuará dependiendo de la red existente.

Alfonso Molina suma otra fase

A diferencia de las tres carreteras anteriores, la remodelación de la avenida de Alfonso Molina sí tiene obras en ejecución. El Ministerio de Transportes desarrolla una intervención destinada a mejorar la capacidad y la seguridad de uno de los principales accesos a A Coruña, por el que circulan a diario miles de vehículos procedentes de la AP-9 y de los municipios del área metropolitana.

La actuación principal cuenta con un presupuesto vigente de 18,3 millones de euros, IVA incluido. Los trabajos han tenido que afrontar distintos condicionantes, entre ellos la presencia de conducciones y servicios que han obligado a adaptar la planificación. Estas dificultades han afectado al desarrollo de una obra especialmente compleja por la intensidad del tráfico que soporta la avenida y por la necesidad de mantener la circulación mientras se ejecutan los cambios.

A esta intervención se suma una segunda actuación, centrada en la integración ambiental y la movilidad peatonal y ciclista. El Ministerio adjudicó este contrato a Vilor Infraestructuras por 4.417.770 euros, sin IVA, una cantidad que asciende a unos 5,3 millones con impuestos. Los trabajos abarcan aproximadamente 1.400 metros, entre la avenida de San Cristóbal y el enlace con la AP-9, e incluyen sendas peatonales y ciclistas en ambos márgenes, zonas verdes y una nueva pasarela en el entorno de Pocomaco y Matogrande.

Son, por tanto, dos contratos distintos y complementarios: uno centrado en la remodelación de la carretera y otro en mejorar su integración urbana y ambiental. En conjunto, las dos fases superan los 23 millones de euros, aunque su ejecución y sus objetivos no deben confundirse.

La intermodal abre a medias

La estación intermodal de San Cristóbal ha comenzado a funcionar parcialmente con la puesta en marcha de la nueva terminal de autobuses. Desde el 3 de noviembre, los servicios interurbanos operan en las instalaciones construidas junto a la estación ferroviaria, un cambio que ha trasladado la actividad desde la antigua terminal de la calle Caballeros y ha modificado los recorridos de numerosas líneas metropolitanas.

El estreno, sin embargo, no ha supuesto la apertura completa del complejo. El aparcamiento subterráneo, con alrededor de 600 plazas, continúa cerrado pese a que las obras están terminadas. La Xunta sostiene que remitió la documentación necesaria para formalizar la entrega y reclama a Adif que complete la recepción de las instalaciones. La falta de acuerdo sobre la gestión del estacionamiento mantiene bloqueada su puesta en servicio.

Tampoco está disponible la pasarela que debe permitir el paso directo entre la estación de autobuses y los trenes. Los viajeros que necesitan combinar ambos medios de transporte tienen que utilizar por ahora los accesos exteriores, de modo que la intermodalidad todavía no funciona como un único espacio conectado. La apertura de la terminal de autobuses supone un avance para el transporte metropolitano, pero deja al descubierto que la integración de todos los servicios sigue pendiente de completar.

En el ámbito ferroviario, Adif mantiene los trabajos de transformación de San Cristóbal, que incluyen actuaciones en las vías, andenes y sistemas de seguridad. La remodelación de la estación y la rehabilitación de su edificio histórico forman parte de intervenciones diferenciadas, por lo que la puesta en funcionamiento de la terminal de autobuses no debe interpretarse como la finalización del conjunto. La estación ha empezado a recibir viajeros, pero todavía no ofrece todos los servicios previstos en el proyecto intermodal.

El tren, cerca de Langosteira

El acceso ferroviario al Puerto Exterior es uno de los proyectos que más ha avanzado dentro de las grandes infraestructuras estatales de la comarca. La conexión, de unos 6,7 kilómetros, enlazará las instalaciones de Punta Langosteira con el Eje Atlántico y permitirá incorporar el transporte de mercancías por tren a la actividad de la dársena. Las obras principales se dieron por finalizadas, pero la infraestructura todavía debía superar las comprobaciones técnicas necesarias antes de su puesta en servicio.

Ese proceso dio un paso relevante con las pruebas dinámicas realizadas por Adif el domingo 8 de noviembre. Los trenes recorrieron el nuevo trazado para comprobar el funcionamiento de los sistemas y las instalaciones, en unos ensayos que coincidieron con la interrupción temporal del tráfico ferroviario en el entorno de A Coruña por los trabajos de la estación de San Cristóbal. Se trata de pruebas previas a la puesta en servicio, no del comienzo de la explotación comercial del acceso.

La infraestructura cuenta con una inversión global de 160 millones de euros, financiada con fondos europeos Next Generation. Discurre por una vía única de ancho ibérico y dispone de tres túneles, el mayor de ellos de casi 3,8 kilómetros. El trazado está diseñado para velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y preparado para una posible electrificación futura. Cuando entre en servicio, permitirá conectar directamente el puerto con la red ferroviaria y abrir una nueva vía para la entrada y salida de mercancías.

La conexión principal no agota, sin embargo, las necesidades ferroviarias del puerto. La red interior de vías y las actuaciones para prolongar el acceso forman parte de otro contrato, adjudicado por 22,3 millones de euros, que permitirá extender la infraestructura dentro de las instalaciones portuarias. Además, el ramal sur continúa en fase de estudio informativo, junto con el análisis de una posible terminal de mercancías en Uxes. Son proyectos que deben completar la conexión ferroviaria y ampliar las alternativas para distribuir los tráficos hacia otros puntos de Galicia.

Una red todavía incompleta

El balance de estas actuaciones muestra que el área metropolitana coruñesa mantiene varios proyectos estratégicos en fases muy diferentes. La ampliación de A Pasaxe, el Vial 18 y la Cuarta Ronda suman cerca de 84 millones de euros en presupuestos de obra estimados, pero ninguna de esas cantidades debe confundirse con una inversión ya ejecutada o con contratos de construcción adjudicados. En Alfonso Molina sí hay trabajos sobre el terreno y una nueva fase contratada, mientras que la intermodal ha abierto solo una parte de sus instalaciones.

El ferrocarril a Langosteira ofrece la imagen más avanzada, con la infraestructura principal terminada y las pruebas de trenes ya en marcha, aunque todavía quedan actuaciones complementarias para completar la red. La comarca cuenta así con proyectos que empiezan a materializarse y otros que siguen dependiendo de trámites, contratos y decisiones administrativas. La diferencia entre unos y otros es la que marca, por ahora, cuánto de la transformación anunciada de las comunicaciones coruñesas puede utilizarse realmente.