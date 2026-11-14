A Coruña afronta un sábado de cielos variables con la lluvia prevista para la tarde

A Coruña afronta este sábado 14 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, aunque la lluvia está dando una tregua durante la mañana, la previsión apunta a la posibilidad de precipitaciones durante las próximas horas.

Las temperaturas se moverán entre los 12 grados de mínima y los 17 de máxima, en un día en el que se alternarán las nubes, algunos claros y los chubascos.

Aunque la mañana transcurre sin lluvia, las precipitaciones podrían aparecer durante la tarde, coincidiendo con algunos momentos de apertura de claros. De cara a la noche, se esperan intervalos nubosos.

La lluvia seguirá el domingo

La inestabilidad continuará durante la jornada del domingo 15 de noviembre. Se esperan lluvias tanto a primera hora como durante la noche, con posibilidad de algunos claros acompañados de chubascos en las horas centrales del día.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios en sus valores máximos, que volverán a situarse en los 17 grados, mientras que las mínimas subirán hasta los 14.

De cara al inicio de la próxima semana, el lunes se espera una ligera subida de las temperaturas, con máximas de 19 grados y mínimas de 15. La jornada comenzará con intervalos nubosos y claros, aunque las precipitaciones podrían regresar por la tarde y mantenerse durante la noche.

El martes 17, por su parte, la previsión apunta a un día lluvioso, con temperaturas de entre 17 y 19 grados.