Los bancos de los Cantones, en A Coruña, dividen opiniones: entre el diseño y las dudas sobre su comodidad

Los nuevos bancos de los Cantones se han convertido en uno de los elementos más comentados de la remodelación de este céntrico espacio de A Coruña. A medida que avanzan los trabajos y se acerca su finalización, el mobiliario urbano instalado en el paseo despierta opiniones diferentes entre los ciudadanos y también entre los profesionales de la arquitectura. La combinación de granito y madera, la gran grada que se está construyendo junto a la salida del aparcamiento y la configuración de los nuevos espacios de descanso plantean distintas cuestiones sobre cómo se utilizará este lugar en el futuro.

La valoración de los arquitectos consultados por Quincemil presenta dos perspectivas. Por un lado, Nuria Prieto considera que los bancos tienen un diseño acertado y destaca la calidad del mobiliario urbano español. Por otro, Ruth Varela Rodríguez, presidenta de la Delegación de A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), plantea dudas sobre algunos aspectos de la intervención, especialmente por el efecto que tendrá la nueva grada en la perspectiva del paseo y por la ausencia de elementos que proporcionen sombra a quienes quieran sentarse.

Prieto comienza su valoración con una apreciación positiva. "Los bancos, la verdad, no están mal", señala la arquitecta, que destaca especialmente la utilización del granito, un material con una fuerte vinculación con Galicia, combinado con elementos de madera para suavizar el conjunto. A su juicio, la propuesta tiene interés desde el punto de vista del diseño y guarda similitudes con modelos de mobiliario urbano que pueden encontrarse en otras ciudades europeas.

La arquitecta pone como ejemplo un reciente viaje profesional a Eindhoven, en Países Bajos, donde comprobó que numerosos bancos instalados en las calles procedían de fabricantes españoles. Entre ellos menciona a Molins, compañía a la que pertenece Escofet, especializada en mobiliario urbano de hormigón, y a Santa & Cole, otra firma española del sector. Ambas comercializan diseños que pueden encontrarse en diferentes ciudades, aunque sus precios elevados hacen que no siempre sean una opción asumible para los proyectos arquitectónicos.

Prieto considera que España cuenta con un buen nivel de diseño en este ámbito y que sus productos tienen una presencia internacional destacada. También encuentra semejanzas entre los bancos de los Cantones y algunos modelos de estas empresas, especialmente por la combinación de una estructura de hormigón o piedra con una pieza de madera en la parte superior. Esta última permite suavizar el contacto con el material y aportar una superficie más agradable para sentarse.

Sin embargo, la valoración de Ruth Varela es bastante más crítica con la configuración general del espacio. La presidenta de la delegación coruñesa del COAG considera que la intervención modifica de manera importante el carácter histórico de los Cantones y que la nueva grada tendrá consecuencias tanto en la utilización del paseo como en su percepción visual. Su principal preocupación es que esta estructura interrumpe la perspectiva que se disfruta al caminar desde la plaza de Mina hacia el Obelisco y la Marina.

Varela recuerda que los Cantones forman parte de un eje urbano mucho más amplio, que conecta diferentes espacios de la ciudad y que tradicionalmente ha sido uno de los lugares más utilizados para pasear. Desde su punto de vista, la nueva grada introduce un carácter más estático, pensado para permanecer sentado, que altera la continuidad de ese recorrido peatonal. "Se interrumpe la perspectiva que teníamos caminando desde plaza de Mina hacia el Obelisco", explica.

La arquitecta también cuestiona la dimensión y la disposición de esta estructura, que considera un elemento de considerable tamaño y que, según apunta, se contempla principalmente desde su parte posterior. A su juicio, no se ha resuelto adecuadamente la transición visual entre los diferentes elementos y el conjunto puede terminar condicionando la manera en la que se percibe este tramo de los Cantones. También considera que la grada puede acabar dando mayor protagonismo a la salida del aparcamiento subterráneo, cuando la intervención debería tratar de integrarla y restarle presencia.

Otro de los aspectos que le genera dudas es la elección de los materiales y la manera en la que se ha incorporado la madera. Aunque valora su presencia, cree que no existe una continuidad suficiente entre las distintas piezas. En lugar de configurar una superficie uniforme que suavice el conjunto, la madera aparece en determinados puntos del respaldo y de los asientos, mientras que el granito y los elementos más duros siguen teniendo un peso visual predominante.

Varela también se detiene en los bancos de granito que delimitan las zonas ajardinadas. Considera que son elementos duros y plantea interrogantes sobre la geometría de algunas de sus esquinas y sobre la comodidad que ofrecerán a quienes los utilicen. No obstante, reconoce que la elección de materiales resistentes también puede responder a la necesidad de prevenir los efectos del vandalismo en el mobiliario urbano.

Las sombras

Más allá del diseño concreto de los bancos, la arquitecta considera que existe una cuestión fundamental que no se ha resuelto suficientemente: la sombra. Los Cantones son un espacio muy soleado, con orientación sur, y Varela advierte de que esta circunstancia condicionará el uso de los nuevos asientos durante buena parte del año. "Ahora mismo tenemos que pensar en el banco y en su sombra. Son inseparables", sostiene.

La presidenta de la delegación del COAG recuerda que el cambio climático está modificando la manera en la que los ciudadanos utilizan los espacios públicos. Si antes un lugar soleado podía resultar especialmente agradable en A Coruña, las temperaturas cada vez más elevadas hacen que la población busque zonas protegidas de la radiación solar. Por eso considera que instalar bancos sin acompañarlos de soluciones para generar sombra puede limitar considerablemente su utilización.

En este sentido, también cuestiona que la nueva grada no parezca contar con elementos de protección frente al sol. A su juicio, sentarse en ella podría resultar poco atractivo durante los días de mayor insolación y tampoco parece una solución especialmente adecuada para los periodos de lluvia o mal tiempo. La arquitecta considera que el diseño del mobiliario debe contemplar estas circunstancias desde el principio, en lugar de limitarse a colocar asientos sin atender a las condiciones climáticas del entorno.

La vegetación de la zona es otro de los elementos que Varela espera ver terminados antes de realizar una valoración definitiva. Le preocupa especialmente que las plantas elegidas no respondan a criterios de sostenibilidad y que se recurra a especies que deban sustituirse periódicamente. Defiende que la jardinería urbana debe apostar por soluciones ecológicas, adaptadas al entorno y capaces de mantenerse en el tiempo sin exigir una reposición constante de recursos.

Además, recuerda que la existencia de un aparcamiento subterráneo condiciona las posibilidades de introducir árboles de gran tamaño y desarrollar un suelo con suficiente profundidad para que la vegetación crezca de manera natural. Por eso considera que la intervención debería haber estudiado con especial atención qué especies pueden adaptarse a esas limitaciones y qué posibilidades existen para recuperar parte del arbolado que antiguamente caracterizaba este espacio.

La arquitecta plantea incluso que habría sido conveniente convocar un concurso de ideas para estudiar diferentes alternativas y debatirlas con la ciudadanía antes de ejecutar la intervención. Considera que los Cantones son uno de los espacios públicos más importantes de A Coruña y que una transformación de estas dimensiones debería haber contado con una mayor participación y reflexión previa.

Inés Rey pide esperar al final

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, también se ha referido a las críticas y a la expectación que está generando la remodelación durante una entrevista este viernes en Radio Voz. La regidora ha reconocido que se trata de una de las obras que más comentarios ha suscitado en la historia reciente de la ciudad y ha defendido que el nivel de exigencia de los ciudadanos responde a la importancia del espacio en el que se está actuando.

Rey ha explicado que observa habitualmente a vecinos que se acercan a contemplar los trabajos, comentan los cambios y expresan sus opiniones sobre el resultado. A su juicio, esa participación demuestra el interés que despierta una intervención que afecta al corazón de A Coruña. La alcaldesa ha pedido, en cualquier caso, esperar a que los trabajos estén completamente terminados antes de realizar una valoración definitiva.

En relación con los bancos, ha recurrido incluso a un juego de palabras para referirse a su presencia en la zona: "Siempre hubo bancos de entidades bancarias. Ahora hay bancos de todo tipo", ha comentado, en alusión a los nuevos asientos que se están instalando en los Cantones.

La regidora ha defendido la transformación de los espacios públicos y ha recordado las críticas que también acompañaron a otras actuaciones, como la peatonalización de la calle Compostela. En este sentido, ha señalado que actualmente esa vía registra un importante tránsito de peatones y que su transformación ha contribuido a dinamizar el comercio y la hostelería de su entorno. También ha citado la remodelación de San Andrés como otro ejemplo de intervención que, a su juicio, ha mejorado el espacio urbano.

Respecto a los Cantones, Rey ha destacado que los trabajos se encuentran en su fase final, con la instalación de los últimos elementos de madera, la colocación de los setos y los trabajos pendientes de jardinería y arbolado. La alcaldesa considera que el resultado será un gran paseo para los coruñeses y que la grada tendrá un papel como punto de encuentro y estancia.

Mientras se completan los últimos detalles, los nuevos bancos siguen concentrando parte del debate sobre el futuro de los Cantones. Entre quienes destacan la calidad de los materiales y el diseño del mobiliario y quienes cuestionan la pérdida de perspectiva, la falta de sombra o el cambio en los usos tradicionales del paseo, la remodelación encara sus últimas semanas antes de mostrar su configuración definitiva.