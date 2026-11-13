Trasladada al hospital una persona en A Coruña tras una colisión en la ronda de Outeiro

Una persona tubo que ser trasladada este viernes por la tarde al hospital tras un accidente con dos vehículos implicados en la ronda de Outeiro, en A Coruña.

El 112 recibió la llamada de un particular pasadas las 17:32 horas, informando de que dos turismos habían sufrido una colisión a la altura del número 249 de la vía.

La central de emergencias dio aviso a la Policía Local y a Urgencias Sanitarias (061), que se desplazaron hasta el lugar. Una vez allí, el ocupante de uno de los vehículos fue trasladado al Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) debido a las heridas que presentaba, aunque se desconoce la gravedad de las mismas.