Los trabajadores de los buses de A Coruña recorrerán la ciudad con un autobús protesta este lunes

Los trabajadores de los autobuses urbanos de A Coruña protagonizarán este lunes 16 de noviembre una protesta itinerante por diferentes puntos de la ciudad coincidiendo con la jornada de huelga convocada en el servicio. Las organizaciones sindicales UGT, CIG y GTT Independiente STL pondrán en circulación un bus-protesta que recorrerá varias zonas de la ciudad durante la mañana para dar visibilidad a sus reivindicaciones y explicar a los usuarios los motivos del conflicto laboral con la empresa.

El vehículo realizará cinco paradas entre las 08:00 y las 10:00 horas. La movilización comenzará a las 08:00 horas en las cocheras de Tranvías de A Coruña y continuará a las 08:30 horas en la Casa del Agua. A las 09:00 horas llegará a la plaza de Pontevedra y, media hora después, se detendrá en el Obelisco. La última parada está prevista para las 10:00 horas en la plaza de la Palloza.

De esta manera, el autobús recorrerá algunos de los principales puntos de la ciudad durante las primeras horas de la jornada. Los sindicatos animan tanto a los trabajadores como a los usuarios del transporte público a acercarse a las distintas paradas y participar en la movilización. Su campaña incluye un mensaje dirigido directamente a los viajeros: "Vaia donde vaia, non vaia en autobús", con el que llaman a respaldar la huelga.

La protesta pretende trasladar a la calle las críticas de la plantilla a la situación del servicio y a las condiciones laborales de sus trabajadores. Las organizaciones sindicales reclaman mejoras en el convenio colectivo, mayor estabilidad contractual para los conductores y una nueva concesión que permita mejorar tanto el empleo como la calidad del transporte urbano.

Críticas a los autobuses

Una de las principales denuncias de la campaña tiene que ver con el estado de la flota. Los sindicatos critican que la empresa haya cambiado su imagen corporativa mientras mantiene en circulación vehículos antiguos, algunos de los años noventa. También aseguran que se compran autobuses de segunda mano, se pintan y se presentan como nuevos pese a que algunas unidades acumulan ya alrededor de medio millón de kilómetros.

Las organizaciones consideran que esta situación refleja una falta de inversión en la renovación de los vehículos, pese al elevado número de usuarios que utilizan el transporte urbano coruñés. Según las cifras difundidas por los representantes de los trabajadores, el servicio transportó 28.557.617 viajeros durante 2025 y la empresa obtuvo 6.366.250 euros de beneficio neto.

Denuncian sobrecarga laboral

La sobrecarga de trabajo es otro de los argumentos centrales de la movilización. Los sindicatos han elaborado una comparativa con otras ciudades españolas para denunciar las diferencias en el volumen de viajeros que debe atender cada trabajador.

Según sus datos de 2024, A Coruña registró alrededor de 28,5 millones de viajeros con una flota de 99 autobuses y una plantilla de 276 empleados. Esto supone unos 306.254 viajeros anuales por vehículo y aproximadamente 103.000 por trabajador.

La comparativa incluye Madrid, Barcelona y Gijón. En el caso coruñés, los sindicatos calculan una media de 344 viajeros diarios por empleado, frente a los 128 de Madrid, los 69 de Barcelona y los 137 de Gijón. A partir de estos datos, sostienen que los trabajadores de A Coruña soportan una carga de trabajo que puede duplicar o incluso triplicar la de otras ciudades.

Las organizaciones advierten de que esta situación provoca mayor estrés y fatiga entre los conductores, incrementa el riesgo de accidentes y puede repercutir en la calidad del servicio. También señalan la falta de planificación ante eventos y fiestas de la ciudad, cuando aumenta considerablemente la afluencia de pasajeros.

Reclaman contratos indefinidos

La precariedad contractual constituye otro de los motivos de enfrentamiento con la empresa. Los sindicatos denuncian que se utilizan modalidades de contratación temporales para las nuevas incorporaciones y reclaman que estos trabajadores puedan acceder a contratos indefinidos. También critican la presión que, según aseguran, soportan los conductores para cumplir determinados horarios y la falta de descansos estables.

En su campaña relacionan estas condiciones con problemas de salud como el insomnio, el estrés y la ansiedad, además de un aumento de las bajas laborales de larga duración y las enfermedades crónicas.

Con el bus-protesta de este lunes, UGT, CIG y GTT Independiente STL quieren acercar estas reivindicaciones a los ciudadanos y reclamar un nuevo convenio colectivo que recoja mejoras laborales. También piden una nueva concesión que permita corregir las deficiencias que, según denuncian, arrastra el transporte urbano de A Coruña.