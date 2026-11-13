Estos son los servicios mínimos de la huelga de transporte urbano de A Coruña: circularán 58 autobuses

Los autobuses urbanos de A Coruña funcionarán este lunes 16 de noviembre con servicios mínimos del 65,17% con motivo de la huelga de 24 horas convocada en el transporte público. En total, habrá 58 vehículos en circulación de los 89 que prestan habitualmente el servicio de la Compañía de Tranvías, según la resolución aprobada este viernes por el Ayuntamiento.

El paro se desarrollará durante toda la jornada, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, y afectará al conjunto del servicio municipal de autobuses. La regulación de los servicios mínimos busca mantener las conexiones esenciales de la ciudad, especialmente aquellas que permiten llegar a centros sanitarios, educativos y lugares de trabajo.

La cifra finalmente establecida se sitúa entre las dos propuestas que habían presentado las partes implicadas en el conflicto. Por un lado, la empresa concesionaria había solicitado mantener 62 autobuses en circulación, lo que supondría el 69,7% de la oferta habitual. Por otro, el comité de empresa defendía una dotación de 52,5 vehículos, equivalente al 58,99%. El Ayuntamiento ha optado por una solución intermedia con 58 unidades.

Así funcionarán las líneas

La distribución de los servicios mínimos no será igual en todas las rutas. Las conexiones con mayor dotación serán las que enlazan con la Universidade da Coruña (UDC), que contará con cinco autobuses, y las líneas 6-6A, 14 y UDC 2, que dispondrán de cuatro vehículos cada una.

Otras rutas habituales de la ciudad tendrán tres autobuses durante la jornada de huelga. Es el caso de las líneas 1A, 3 y 3A, 4, 5, 7, 11, 12, 12A, 20, 21 y 22. Por su parte, las líneas 1, 2 y 2A y 17 tendrán dos vehículos asignados.

La oferta será más reducida en las conexiones 23 y 23A, que compartirán un autobús, y en la línea 24, que también contará con un único vehículo.

En concreto, la línea 1 tendrá dos autobuses y la 1A contará con tres. Las líneas 2 y 2A dispondrán de dos vehículos, mientras que las líneas 3 y 3A tendrán tres. También circularán tres autobuses en las líneas 4, 5, 7, 11, 12 y 12A. Las líneas 6-6A contarán con cuatro vehículos y la 14 tendrá otros cuatro.

Por su parte, la línea 17 dispondrá de dos autobuses, mientras que las líneas 20, 21 y 22 tendrán tres cada una. Las líneas 23 y 23A compartirán un vehículo y la línea 24 contará con uno. En las conexiones universitarias, la línea UDC tendrá cinco autobuses y la UDC 2, que une San Pedro de Mezonzo, Zapateira y la Universidade da Coruña, mantendrá cuatro vehículos en circulación.

La empresa los organizará

La resolución municipal establece que la Compañía de Tranvías será la encargada de organizar el trabajo y designar a los empleados necesarios para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos. Esta planificación deberá realizarse con la participación del comité de empresa o del comité de huelga.

Además, la concesionaria tendrá que comunicar diariamente al Ayuntamiento las incidencias y deficiencias que puedan producirse durante la prestación del servicio.

De esta forma, los usuarios del transporte urbano coruñés tendrán que afrontar el lunes una jornada con frecuencias y disponibilidad de autobuses inferiores a las habituales, aunque con 58 vehículos operativos para mantener las conexiones esenciales de la ciudad.