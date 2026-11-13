Oleiros (A Coruña) convoca dos plazas de mantenimiento para el Centro Multiusos de Bastiagueiro

El Ayuntamiento de Oleiros ha convocado dos nuevas plazas de personal para el Centro Multiusos de Bastiagueiro, el nuevo equipamiento municipal que prepara su puesta en funcionamiento. La convocatoria incluye un puesto de técnico de mantenimiento, correspondiente al subgrupo C1, y otro de operario de mantenimiento-conserje, del subgrupo C2. Ambos serán cubiertos mediante un proceso de oposición libre y tendrán carácter de personal funcionario interino a jornada completa.

La contratación se enmarca en el programa municipal para poner en marcha las instalaciones de Bastiagueiro, que necesitarán personal específico para garantizar su funcionamiento y atender las tareas de conservación y mantenimiento. Las dos incorporaciones se suman así al proceso de dotación de recursos humanos de un centro que ya ha estado en el foco de la actualidad por la controversia surgida durante la selección de su director.

Las personas interesadas en participar en las nuevas oposiciones podrán presentar sus solicitudes desde el próximo lunes 16 de noviembre hasta el viernes 27. Las bases completas, los requisitos exigidos y la documentación necesaria están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Oleiros, dentro del apartado de Recursos Humanos.

La dirección

La polémica en torno al Multiusos de Bastiagueiro se originó con el proceso selectivo para cubrir el puesto de técnico superior-director del centro. A aquella convocatoria concurrieron cinco personas, pero cuatro fueron declaradas no aptas y solamente una consiguió superar las pruebas, con una puntuación de 37 puntos sobre 60.

El resultado llamó la atención también por la vinculación profesional del único aspirante que superó el proceso con el propio Ayuntamiento de Oleiros, donde trabaja como músico de la Escola Municipal de Música. Los otros cuatro participantes cuestionaron distintos aspectos de la oposición y reclamaron explicaciones sobre los criterios utilizados por el tribunal para evaluar sus ejercicios.

Uno de los principales motivos de discrepancia fue la valoración de la memoria presentada por los candidatos, que suponía hasta 35 puntos. Los aspirantes que quedaron excluidos solicitaron conocer el sistema de evaluación empleado y cómo se había justificado la puntuación otorgada a cada uno. Según sus reclamaciones, no disponían de una rúbrica o un desglose suficientemente detallado que permitiera comprobar qué criterios concretos se habían aplicado para repartir esos puntos.

También pusieron el foco en la segunda parte del proceso, celebrada el 4 de agosto, en la que se evaluaban la exposición y la entrevista. Este apartado sumaba otros 25 puntos, distribuidos entre la exposición del proyecto (cinco puntos), su defensa (ocho), la organización (cinco) y los conocimientos (siete).

Los aspirantes reclamaron conocer cómo se habían aplicado esos criterios y qué elementos habían determinado las diferencias entre las calificaciones. También plantearon dudas sobre la composición del tribunal, integrado por cinco miembros, su especialización y la intervención de un asesor especializado durante el procedimiento.

Solicitaron las actas

La controversia derivó en la presentación de recursos y alegaciones por parte de los candidatos que no superaron la oposición. Entre la documentación que reclamaron figuraban el expediente completo, las actas del tribunal, las hojas de valoración, las puntuaciones individualizadas y la motivación de las calificaciones, además de información sobre los criterios empleados y la intervención del asesor.

La exclusión de cuatro de los cinco participantes tuvo, además, una consecuencia importante en la siguiente fase del procedimiento. Al quedar fuera de la posibilidad de acceder al concurso de méritos, los aspirantes perdieron la oportunidad de competir en una parte que podía aportar hasta 40 puntos adicionales.

En este apartado también se produjeron diferencias entre las puntuaciones. El candidato que superó la oposición obtuvo 5,75 puntos, mientras que los aspirantes excluidos defendían que sus méritos podían haberles proporcionado puntuaciones sensiblemente superiores, con estimaciones que situaban algunas de ellas entre los 25 y los 40 puntos.