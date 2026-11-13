La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la edil Nereida Canosa durante la presentación de la campaña. Concello de A Coruña.

Esta es la programación del 25N en A Coruña: talleres, cine, teatro y actividades hasta el 3 de diciembre

El Ayuntamiento de A Coruña dedicará este año la campaña del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a dos formas de violencia machista que preocupan especialmente a los servicios de atención: la que se ejerce a través de internet y las nuevas tecnologías y la violencia vicaria, aquella en la que los agresores utilizan a los hijos para hacer daño a sus madres. Bajo el lema "Non hai escusas", el Gobierno local ha presentado este viernes una programación que se prolongará hasta el 3 de diciembre e incluirá actividades formativas, encuentros profesionales, cine, teatro y propuestas dirigidas a niños y adolescentes.

La alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, dieron a conocer una iniciativa que incorpora este año el concepto de extimidad, referido a la exposición pública de aspectos de la vida privada. El objetivo es llamar la atención sobre cómo las conductas de control, humillación y chantaje también se reproducen en las redes sociales y los espacios digitales, donde pueden alcanzar una difusión mayor y prolongarse en el tiempo.

Rey advirtió de que la violencia machista no ha desaparecido, sino que ha encontrado nuevos canales para manifestarse. La regidora mostró su preocupación por la percepción de parte de la juventud, después de que el último Barómetro Juventud y Género señalase que uno de cada cinco jóvenes considera que la violencia de género no existe o es un invento ideológico. También recordó que España acumula este año 44 mujeres asesinadas por violencia machista y que la mayoría no había presentado una denuncia previa.

Durante la presentación, la alcaldesa defendió la necesidad de que las administraciones actúen de forma coordinada y reclamó que la futura normativa gallega contra la violencia digital cuente con recursos suficientes y con la participación de los ayuntamientos, al considerar que son una de las primeras puertas a las que acuden las víctimas.

Más de 50 menores atendidos

Uno de los apartados centrales de la campaña será la violencia vicaria. Inés Rey recordó que este tipo de agresión utiliza a los hijos e hijas para causar sufrimiento a las mujeres que padecen violencia de género y puso como ejemplo la atención que presta el Centro de Información ás Mulleres (CIM) de A Coruña. Actualmente, más de 50 menores reciben apoyo psicológico en este servicio municipal por situaciones relacionadas con la violencia machista.

La alcaldesa también señaló que desde 2013 han sido asesinados en España 68 menores en casos de violencia vicaria, tres de ellos durante este año. En este contexto, reclamó que se recuperen las iniciativas legislativas estatales que quedaron pendientes tras la disolución de las Cortes, especialmente las relacionadas con las custodias, los regímenes de visitas, la patria potestad y el derecho de los menores a ser escuchados en los procedimientos judiciales.

Rey pidió que estas medidas figuren entre las prioridades de la próxima legislatura y recordó que Galicia reconoció en 2021 la violencia vicaria como una manifestación de la violencia de género mediante un acuerdo de todos los grupos políticos.

La regidora aprovechó además el acto para volver a reclamar un Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en A Coruña. Actualmente, las mujeres de la ciudad que necesitan este recurso deben desplazarse a Santiago o Ferrol. El Ayuntamiento considera que la instalación de este servicio permitiría atender también a las víctimas de otros municipios del área metropolitana.

Talleres sobre pornografía

La programación presentada por Nereida Canosa combina actividades de sensibilización para diferentes edades con encuentros especializados para profesionales. Uno de los bloques principales se desarrollará entre el 1 y el 3 de diciembre y estará dirigido por el psicólogo y sexólogo Alejandro Villena, que impartirá once talleres sobre pornografía y violencia digital.

Nueve de estas sesiones se celebrarán en institutos de A Coruña y estarán destinadas a estudiantes de tercero y cuarto de ESO. Las otras dos se dirigirán a públicos diferentes: una tendrá lugar el 1 de diciembre, de 16:00 a 18:00 horas, en la Facultad de Sociología de la Universidade da Coruña, para alumnado universitario, y otra se celebrará el 2 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en el Quiosco Alfonso, dirigida a familias y profesorado.

Canosa incidió en la importancia de ofrecer herramientas a los adultos para abordar estas situaciones con los menores y detectar posibles comportamientos de riesgo. La concejala recordó que el consumo de pornografía no puede sustituir a la educación sexual y defendió la necesidad de que tanto docentes como familias sepan cómo acompañar a los jóvenes ante los contenidos que encuentran en internet.

Las bibliotecas municipales también participarán con propuestas específicas. Para el alumnado de secundaria se organizará el juego de investigación "Redes y relaciones sanas", mientras que los niños y niñas de entre 9 y 13 años podrán participar en el escape room "Que lle pasa a Xela?", previsto para el 25 de noviembre a las 18:30 horas en la Biblioteca del Fórum Metropolitano.

Cine, teatro y encuentros

La campaña incluye varias citas abiertas al público y jornadas dirigidas a especialistas. La primera de las grandes convocatorias profesionales será el 20 de noviembre, de 9:00 a 14:30 horas, en el auditorio de la Fundación ONCE, donde se celebrará el encuentro "Ciberviolencias en la era de la extimidad". La jornada reunirá a profesionales de los ámbitos jurídico, social, educativo y psicológico, además de estar abierta a la ciudadanía.

Entre las participantes figuran Eleonora Esposito, la abogada Laia Serra, la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Galicia, Elena Steinger, y las investigadoras Sheila Fernández, Águeda Gómez y Patricia Alonso. El periodista Alfonso Hermida será el encargado de moderar el encuentro.

El teatro también tendrá su espacio el 23 de noviembre. A las 19:30 horas, el auditorio del Fórum Metropolitano acogerá el monólogo "Golpes", de la compañía Aantena, interpretado por Estíbaliz Veiga. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

La violencia vicaria protagonizará otras dos actividades destacadas. El 24 de noviembre, a las 17:30 horas, el auditorio de Afundación proyectará la película "La buena hija", seguida de un coloquio con su directora, Júlia de Paz Solvas, y las profesionales del CIM Araceli Mira y Eva Igualada.

Al día siguiente, el 25 de noviembre, la Fundación ONCE acogerá entre las 9:00 y las 14:00 horas la jornada "Violencia vicaria: identificar, prevenir y actuar". En ella participarán Cristina Fallarás, Isabel Giménez, Andrea Cabezas, Zaida Robles, Ana Carracedo y Ana María González Lupión.

Marcha y manifiesto

El propio Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres concentrará buena parte de las actividades en la calle. A las 10:00 horas se organizará una marcha con dos puntos de salida: la explanada del estadio de Riazor y el frontón del polideportivo de A Torre. A las 11:00 horas habrá una actividad deportiva y, una hora después, se procederá a la formación del lazo y a la lectura del manifiesto institucional en la explanada de Riazor.

Las ludotecas de Monte Alto y Mesoiro organizarán también tres actividades con los niños y niñas que utilizan el servicio municipal de Canguraxe. Además, el Centro Cívico de Os Rosales acogerá entre el 16 y el 30 de noviembre una exposición de libros y un mural participativo.

La programación se extenderá igualmente a otros espacios culturales de la ciudad. El Espazo Diverso continuará con el taller "Movimiento e identidad" en el Centro Cívico Cidade Vella, mientras que el Teatro Colón acogerá el 25 de noviembre el Festival Norte Cinema Diverso. Dos días después, el 29 de noviembre, este mismo escenario pondrá el broche al ciclo Elas Son Artistas con la actuación de Ede.

El Ayuntamiento recuerda que las mujeres que necesiten ayuda o asesoramiento pueden acudir al CIM municipal o llamar al teléfono 016, disponible las 24 horas, gratuito y que no deja rastro en la factura telefónica.