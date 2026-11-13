Almeida carga contra Marlaska en A Coruña: "¿Qué sabrá Sánchez de él y él de Sánchez?"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aprovechado su visita a A Coruña para cargar contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y cuestionar la relación que mantiene con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El dirigente popular ha asegurado que el ministro debería haber dimitido "hace mucho tiempo" y ha ironizado sobre los motivos por los que ambos continúan respaldándose mutuamente.

Almeida ha participado este viernes en el primer día de la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en un acto celebrado en la ciudad junto a la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el presidente local del partido y candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo. Los tres han defendido la candidatura de Alberto Núñez Feijóo y han presentado el proyecto popular como la alternativa al actual Gobierno de Pedro Sánchez.

La visita del alcalde madrileño ha comenzado en la plaza de Lugo, donde Paula Prado ha reivindicado una campaña "en positivo", centrada en escuchar las necesidades de los ciudadanos y trasladar las propuestas del PP. La dirigente gallega ha asegurado que Feijóo será "un presidente para todos", tanto para quienes le voten como para quienes opten por otras formaciones, y que trabajará para recuperar la confianza en las instituciones.

Prado ha contrapuesto ese planteamiento a lo que ha definido como "el odio, las mentiras y el miedo" del sanchismo y sus socios, entre los que ha citado al BNG. También ha defendido que el candidato popular cuenta con la experiencia de sus 13 años al frente de la Xunta y ha situado entre sus objetivos una regeneración democrática, la reconciliación de la ciudadanía con la política, la bajada de impuestos, el mantenimiento de las pensiones y la mejora del acceso a la vivienda.

La secretaria general del PPdeG ha presentado además la papeleta de su partido como "la única alternativa" para propiciar un cambio en el Gobierno central. En este sentido, ha acusado al BNG de anteponer sus intereses y los de Sánchez a los de Galicia y ha asegurado que cualquier otra opción electoral facilitaría la continuidad del actual presidente en La Moncloa.

Críticas a Marlaska

Una de las cuestiones que ha centrado las declaraciones de Almeida ha sido la continuidad de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior. Preguntado por las peticiones de dimisión que ha recibido el ministro, el alcalde de Madrid ha cuestionado que Sánchez lo considere uno de sus mejores responsables políticos y ha recordado episodios anteriores de su gestión, entre ellos la crisis migratoria de Ceuta.

"Que Marlaska tenía que haber dimitido de ministro no lo dudamos nadie desde hace muchos años y por muchos motivos", ha afirmado. Sin embargo, ha situado el foco de la polémica más reciente en la actuación policial durante las movilizaciones de trabajadores. Según su interpretación, las críticas al ministro llegan precisamente después de que la Policía Nacional garantizase que quienes quisieran acudir a sus puestos pudiesen hacerlo frente a la actuación de los piquetes.

El alcalde de Madrid ha concluido su respuesta con una pregunta dirigida a ambos dirigentes: "¿Qué sabrá Sánchez de Marlaska y qué sabrá Marlaska de Sánchez para aguantarse mutuamente lo que se han aguantado durante los últimos ocho años?".

Respaldo a Feijóo

Almeida también ha defendido la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en el pódcast de Jordi Wild, de la que aseguró haber visto algunos fragmentos. El dirigente popular ha destacado que el presidente de su partido se sometió a todas las preguntas y cumplió el compromiso que había adquirido al aceptar la invitación, incluso cuando algunas cuestiones podían resultarle incómodas.

A su juicio, la conversación permite conocer mejor cómo entiende Feijóo la política y cuál es su visión de los problemas del país. Por ello, considera que puede servir para despejar dudas entre los votantes de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

El alcalde madrileño también se ha pronunciado sobre la posibilidad de que un futuro Gobierno de Feijóo elimine los ministerios de Vivienda e Igualdad. Almeida ha defendido que el debate no debe centrarse tanto en la existencia de determinadas estructuras administrativas como en las políticas que se desarrollan desde ellas.

En materia de igualdad, ha criticado al Ejecutivo de Sánchez por su gestión de las pulseras antimaltrato y por las leyes aprobadas durante la legislatura. También ha aludido a los casos que han afectado a antiguos responsables y colaboradores del Gobierno para cuestionar que las mujeres estén hoy más protegidas que hace ocho años.

Sobre vivienda, ha responsabilizado al Ejecutivo de no haber resuelto el problema de acceso y ha señalado la falta de oferta de obra nueva y el deterioro del mercado del alquiler. "No es tan importante lo nominal como que haya políticas serias y eficaces", ha resumido, defendiendo que el proyecto de Feijóo pasaría por reforzar las medidas en ambos ámbitos sin multiplicar las estructuras administrativas.

Bajar los impuestos

Por su parte, Miguel Lorenzo ha aprovechado el inicio de la campaña para situar la fiscalidad entre las prioridades de su proyecto para A Coruña. El candidato popular a la Alcaldía ha defendido que es necesario reducir los impuestos y ha puesto como ejemplo la política fiscal del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la del propio Martínez-Almeida en Madrid.

"Como hace Rueda en Galicia, hará Feijóo en España y haré yo en A Coruña", ha afirmado Lorenzo, que ha prometido aplicar rebajas fiscales si alcanza la Alcaldía en 2027. El portavoz municipal del PP ha criticado al Gobierno local de Inés Rey por comprometerse a congelar los tributos municipales en lugar de reducirlos, como reclaman los populares.

Lorenzo también ha presentado a Almeida como un referente por las rebajas fiscales impulsadas en Madrid y ha defendido que estas medidas pueden ayudar a las familias. El candidato coruñés ha asegurado que Feijóo ya ha demostrado su capacidad de gestión durante su etapa al frente de la Xunta y ha defendido que esa experiencia puede trasladarse ahora al conjunto de España.

El alcalde madrileño, por su parte, ha mostrado públicamente su respaldo a Lorenzo, al que ha definido como el próximo regidor de la ciudad. Almeida ha considerado que A Coruña lleva demasiado tiempo gobernada por la izquierda y ha asegurado que el popular coruñés está preparado para asumir el bastón de mando.

"Estoy seguro de que Miguel será capaz de rescatarla para el beneficio de todos y todas las coruñesas", ha afirmado. Almeida ha destacado el trabajo realizado por Lorenzo durante los años de oposición y ha defendido que esa experiencia le permitirá afrontar la Alcaldía con mayor preparación.

El dirigente madrileño ha reivindicado además su vinculación con Galicia, donde ha afirmado haber vivido algunos de los momentos más felices de su vida. "Soy madrileño, orgullosamente de Madrid, pero me siento gallego también", ha señalado. Tras su paso por A Coruña, Almeida tenía previsto visitar otras localidades gallegas antes de participar en un mitin en junto al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda.