Los vuelos de Madrid a A Coruña se disparan antes del 29-N: ya superan los 300 euros

Viajar desde Madrid hasta A Coruña el viernes 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales del domingo 29, puede salir bastante más caro de lo habitual. Los precios de los vuelos directos de Iberia entre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Alvedro han experimentado una importante escalada durante los primeros días de este mes, hasta superar los 300 euros en varias de las frecuencias disponibles para esa jornada.

La evolución de las tarifas permite comprobar cómo ha cambiado el coste de este desplazamiento en un periodo relativamente corto. A principios de noviembre todavía era posible encontrar billetes por menos de 50 euros para viajar a A Coruña en el primer vuelo de la mañana. Sin embargo, en las consultas realizadas los días 9 y 10 de noviembre, algunas de las opciones disponibles ya superaban ampliamente los 300 euros, especialmente en los horarios de tarde.

La subida resulta especialmente llamativa en una fecha que puede concentrar un volumen importante de desplazamientos entre Madrid y Galicia. La convocatoria electoral del 29-N llevará a las urnas a los ciudadanos de todo el país, incluidos los gallegos que residen fuera de la comunidad y que quieran regresar para participar en la votación. A ello se suman los movimientos habituales de un fin de semana, aunque no es posible atribuir exclusivamente a las elecciones el incremento de las tarifas.

A principios de mes, los cuatro vuelos directos de Iberia para el viernes 27 presentaban precios relativamente asequibles. La opción más económica era la conexión de las 07:20 horas, con billetes desde 43 euros. También se podía viajar en el vuelo de las 11:40 horas por unos 55 euros, mientras que las dos frecuencias de la tarde tenían precios de 121 euros para la salida de las 15:45 horas y de 99 euros para la de las 19:40 horas.

El panorama había cambiado considerablemente el lunes 9 de noviembre. En apenas unos días, el primer vuelo de la jornada había pasado de 43 a 77 euros, una subida que, aunque significativa, quedaba lejos de los incrementos registrados en el resto de horarios. La conexión de las 11:40 horas alcanzaba ya los 251 euros, mientras que las salidas de las 15:45 y las 19:40 horas se situaban en 333 y 322 euros, respectivamente.

La última consulta, realizada este martes 10 de noviembre, confirma que las tarifas más elevadas se mantienen. El vuelo de primera hora, a las 07:20 horas, ha vuelto a encarecerse y cuesta ya 85 euros, casi el doble que a principios de mes. Por su parte, el trayecto de las 11:40 horas continúa en 251 euros, mientras que la frecuencia de las 15:45 horas conserva los 333 euros registrados el día anterior.

El último vuelo directo del día, previsto para las 19:40 horas, también ha experimentado un ligero incremento, hasta alcanzar los 329 euros. De esta forma, tres de las cuatro conexiones consultadas superan los 250 euros y dos de ellas se encuentran por encima de los 300 euros para viajar desde Madrid hasta A Coruña el viernes previo a las elecciones.

A principios de mes

La comparación de las tres consultas refleja hasta qué punto se han encarecido algunas de las opciones para llegar a Alvedro. El billete más barato de la jornada ha pasado de 43 a 85 euros, mientras que el vuelo del mediodía ha aumentado desde los 55 hasta los 251 euros. La diferencia es todavía mayor en las conexiones de tarde: la salida de las 15:45 horas ha pasado de 121 a 333 euros y la de las 19:40 horas, de 99 a 329 euros.

En términos porcentuales, el incremento más pronunciado corresponde al vuelo de las 11:40 horas, cuyo precio es ahora más de cuatro veces superior al de principios de noviembre. También destaca la evolución de la última conexión del día, que ha pasado de 99 a 329 euros. En el caso del vuelo de las 15:45 horas, la tarifa prácticamente se ha multiplicado por 2,8.

La diferencia entre horarios es ahora determinante para quienes tengan previsto viajar ese viernes. Mientras que la primera conexión de la mañana continúa ofreciendo una alternativa relativamente más económica, las opciones posteriores obligan a asumir un desembolso considerablemente mayor. La distancia entre el billete más barato y el más caro de la jornada alcanza ya los 248 euros.

Las cantidades corresponden a las tarifas consultadas para los vuelos de Iberia y reflejan la evolución de los precios en distintos momentos de noviembre. Se trata de importes sujetos a la disponibilidad de plazas y a los cambios que las compañías aplican en función de la demanda, por lo que pueden variar conforme se acerque la fecha del desplazamiento.

Con todo, quienes necesiten volar desde Madrid a A Coruña el viernes 27 de noviembre se encuentran ya con una diferencia notable respecto a las tarifas que podían encontrarse al comenzar el mes. A falta de más de dos semanas para las elecciones, las conexiones de tarde concentran los precios más elevados, con dos vuelos directos que rozan los 330 euros y otro que supera los 250.