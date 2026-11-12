El TSXG da la razón a la Diputación de A Coruña y rechaza el pago de 117.000 € por dos parcelas en Sabón

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón a la Diputación de A Coruña al desestimar íntegramente el recurso de apelación presentado por la empresa Estación de Servicio CLT Culleredo SL. Le reclamaba a la institución provincial una indemnización de 117.213,61 euros por la venta de dos parcelas en el polígono industrial de Sabón, en Arteixo, según informa la entidad provincial.

En un comunicado, la Diputación indica que la sentencia, dictada el pasado 23 de octubre, confirma la resolución judicial de 4 de marzo de 2026, que ya había desestimado la demanda presentada por la empresa. Por lo que avala el criterio defendido por los servicios jurídicos del órgano provincial de que la reclamación estaba prescrita por haberse presentado fuera del plazo legal.

El conflicto tiene su origen en la adjudicación de dos parcelas industriales que fue posteriormente anulada en cumplimiento de una sentencia judicial. La Diputación procedió a la devolución del precio abonado y de las garantías depositadas, pero la empresa reclamó posteriormente una indemnización por los gastos e inversiones que afirmaba haber realizado en los terrenos.

El TSXG establece que el plazo de un año para presentar esa reclamación comenzó el 25 de octubre de 2019, cuando adquirió firmeza la resolución judicial que invalidaba la adjudicación. Sin embargo, la empresa no presentó su solicitud de indemnización hasta el 19 de diciembre de 2022, más de tres años después.

En consecuencia, el tribunal rechaza también que las actuaciones posteriores de la Diputación para ejecutar la sentencia y devolver los importes pudieran interrumpir o ampliar el plazo de prescripción.

La resolución supone un segundo pronunciamiento judicial favorable a la Diputación de A Coruña, que ve confirmada la desestimación de la reclamación económica de 117.213 euros. Además, el TSXG impone a la empresa recurrente las costas procesales de la apelación, con un límite máximo de 1.000 euros.