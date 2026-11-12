La Cuarta Ronda de A Coruña saldrá a exposición pública en 2027 tras años de retrasos

La Cuarta Ronda de A Coruña, una de las infraestructuras viarias pendientes desde hace casi dos décadas, tiene una nueva fecha en el calendario. El proyecto de trazado de esta carretera, concebida para mejorar las conexiones de entrada y salida de la ciudad, saldrá a exposición pública en 2027, según anunció este jueves el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage.

El edil trasladó esta información durante el pleno municipal, en respuesta a una pregunta del portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, sobre el estado de una infraestructura cuya tramitación acumula años de retrasos.

Según explicó Lage, el Ministerio de Transportes comunicó esta misma semana al Ayuntamiento las novedades sobre el proyecto, que incorporará conexiones con los polígonos industriales de Agrela, Pocomaco y Vío.

La inclusión de estos accesos ya había sido anunciada en diciembre de 2024, cuando la alcaldesa, Inés Rey, y representantes del Ministerio mantuvieron una reunión con las asociaciones empresariales de los tres polígonos. En aquel encuentro, el Gobierno central se comprometió a estudiar sus necesidades de conectividad e incorporarlas al proyecto.

Casi 20 años de espera

El anuncio llega después de un largo recorrido administrativo que se remonta a 2006 y 2008, cuando comenzaron los primeros trabajos de planificación y estudio de la infraestructura.

No fue hasta 2017 cuando se aprobó la declaración de impacto ambiental. Posteriormente, en 2023, el Ministerio de Transportes licitó la redacción del proyecto de trazado y construcción, que se adjudicó en 2024 por un importe cercano al millón de euros.

En diciembre de ese mismo año, el Ministerio se comprometió a incorporar las conexiones con los polígonos industriales. Por entonces, las previsiones apuntaban a que la redacción del proyecto estaría terminada a finales de 2025.

Sin embargo, la infraestructura continúa pendiente de completar su tramitación administrativa y de avanzar hacia la licitación de las obras. Con el nuevo calendario comunicado por el Ministerio, habrá que esperar hasta 2027 para que el trazado se someta a exposición pública, un paso previo a su aprobación definitiva y a la futura ejecución de los trabajos.

Una conexión estratégica

La Cuarta Ronda está concebida como una prolongación de la AC-15, la carretera de acceso al puerto exterior de Punta Langosteira, y permitirá conectar la autopista de Arteixo (AG-55) con la Tercera Ronda.

El trazado previsto tendrá una longitud aproximada de 2,9 kilómetros, desde el enlace con la AG-55, en las proximidades del punto kilométrico 5, hasta su conexión con la Tercera Ronda a la altura del polígono de Pocomaco.

La infraestructura busca mejorar la movilidad en los accesos a A Coruña, facilitar las comunicaciones con el puerto exterior y reforzar la conectividad de las áreas empresariales de Agrela, Pocomaco y Vío.

El proyecto se enmarca, además, en la planificación de nuevas conexiones viarias en el entorno de la ciudad, donde también está previsto el denominado Vial 18, que enlazaría la Tercera Ronda, a la altura de A Zapateira, con la autopista AP-9.