A Coruña recupera los servicios de trenes tras una semana de corte por las obras de la Intermodal

La estación de tren de A Coruña recupera este jueves, 12 de noviembre, su servicio ferroviario habitual tras la interrupción de la circulación de trenes, que se prolongó desde el pasado 5 de noviembre hasta ayer, miércoles. El corte se debió a una nueva fase de los trabajos que Adif desarrolla en el marco de las obras de construcción de la nueva estación Intermodal.

De esta manera, desde hoy los viajeros pueden tanto salir como llegar en tren hasta A Coruña, pues durante la última semana eran transportados por Renfe en autobuses habilitados. Asimismo, la huelga de maquinistas prevista para este jueves ha sido trasladada al próximo lunes, 23 de noviembre.

Las actuaciones llevadas a cabo durante la pasada semana eran incompatibles con la circulación ferroviaria, por lo que parte de los desplazamientos se realizaron por carretera. La compañía habilitó un plan alternativo de transporte para mantener la movilidad de los viajeros y realizó también ajustes en la programación habitual.

Pese a que esta mañana se recuperaba la normalidad en la estación coruñesa, sí que se vieron afectadas las llegadas de dos trenes procedentes de Ferrol y de Monforte de Lemos, que debían llegar a las 10:30 y 10:43, respectivamente. Según explica la compañía, este último acumuló 30 minutos de demora en su recorrido por una incidencia puntual.