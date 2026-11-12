A Coruña congelará los impuestos y tasas municipales en 2027

El gobierno local de A Coruña a la llegada al pleno de noviembre del 2026. Concello de A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña congelará los impuestos y las tasas municipales durante 2027. Así lo anunció este jueves el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, durante el pleno municipal, en el que defendió que la situación económica del consistorio permite mantener la presión fiscal sin incrementos para el próximo ejercicio y afrontar al mismo tiempo nuevas inversiones.

La medida afectará a los principales tributos municipales, entre ellos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el impuesto de circulación (IVTM) y las plusvalías. También se mantendrán congeladas las tasas municipales, salvo aquellas cuya actualización venga determinada por acuerdos previos o por la obligación legal de repercutir el coste de determinados servicios a los usuarios. Según precisó Lage, la congelación alcanzará a más del 90% de las tasas.

"En este contexto, hemos dado instrucciones a los servicios tributarios para mantener los niveles impositivos actuales, congelando todos los impuestos y tasas", aseguró el concejal, que vinculó esta decisión a la evolución de las cuentas municipales y a la capacidad inversora del Ayuntamiento.

Lage puso como ejemplo el periodo medio de pago a proveedores, que situó en una media de 21,14 días durante los últimos 12 meses, por debajo del límite de referencia de 30 días. También destacó que, a fecha de 2 de noviembre, las obligaciones reconocidas en materia de inversiones alcanzaban los 30,2 millones de euros, el mejor dato de la serie histórica para ese momento del año. El gobierno local sostiene, además, que cuenta con más de 100 millones de euros para inversiones entre 2026 y 2027.

"Tenemos una buena salud financiera", defendió el responsable municipal, que reconoció, no obstante, que todavía hay margen para mejorar la gestión y acelerar la ejecución de algunos proyectos.

Orzamentos participativos

Uno de los asuntos de la sesión fue la aprobación del modificativo de crédito M3/2026, que permitirá activar los 32 proyectos seleccionados por los vecinos dentro de los Orzamentos Participativos. La propuesta salió adelante con el respaldo de todos los grupos municipales y movilizará exactamente 2.513.230 euros que ya estaban reservados en una partida genérica del presupuesto.

Lage explicó que el dinero se distribuirá ahora entre las diferentes áreas municipales responsables de ejecutar las actuaciones. "Tras ser aprobados los 32 proyectos, se asignan los fondos al área responsable de cada uno para poder comenzar con el proceso de licitación", señaló durante el debate.

El objetivo es que los servicios dispongan de más tiempo para preparar los proyectos, licitarlos y contratar las obras o intervenciones necesarias, de manera que puedan desarrollarse entre 2027 y 2028. El concejal recordó que el proceso se ha reformulado para darle un carácter bianual, después de comprobar que los plazos anteriores resultaban insuficientes para completar todas las fases administrativas.

El concejal del BNG, David Soto, respaldó la modificación y destacó la importancia de recuperar los presupuestos participativos, que, según recordó, habían desaparecido durante el anterior mandato. Los nacionalistas consideran que el procedimiento permite identificar necesidades concretas de los barrios y dar protagonismo a la ciudadanía en la elección de las inversiones. "É necesario comprometerse con proxectos e que poidan levarse a cabo", defendió Soto.

Desde el PP, Roberto Rodríguez cuestionó, sin embargo, la situación económica que dibujó el gobierno local y puso en duda la capacidad del Ayuntamiento para afrontar todas las inversiones anunciadas. El popular criticó la ejecución presupuestaria y aludió al remanente negativo y al déficit previsto, además de preguntar si el consistorio podrá formalizar el préstamo de 40 millones de euros contemplado para financiar parte de sus actuaciones.

Lage respondió que el Ayuntamiento dispone de recursos suficientes para desarrollar los proyectos y reprochó al PP que mantuviese un discurso que, a su juicio, no se correspondía con los datos económicos presentados. El modificativo recibió finalmente el apoyo unánime de la Corporación.

427.963 euros para bomberos

Otro de los expedientes aprobados fue el M2/2026, que permitirá destinar 427.963 euros a la ampliación del edificio administrativo del parque de Bomberos de A Coruña. La financiación procede de la recaudación extraordinaria de las contribuciones especiales que abonan las compañías aseguradoras que operan en la ciudad, en función de sus cuotas de mercado.

La intervención contempla la renovación de la fachada, la reforma de las oficinas, la sustitución de las puertas de cierre del parque y otras mejoras puntuales. El proyecto supera los 475.000 euros de inversión total y se suma al millón de euros ya previsto para renovar y reforzar los medios materiales del servicio de emergencias.

Lage defendió la importancia de seguir mejorando las instalaciones y los recursos de un cuerpo profesional al que definió como una referencia por su capacidad de respuesta. El concejal quiso reconocer expresamente el trabajo de sus integrantes y destacó que el servicio de emergencias municipal es "una referencia más allá de las diferencias políticas". El expediente obtuvo el respaldo unánime del pleno.

Más ayudas para dos entidades

El cuarto modificativo, correspondiente al M4/2026, también recibió el voto favorable de todos los grupos. En este caso, la modificación afecta al anexo de subvenciones nominativas del presupuesto municipal y contempla fondos adicionales para la Federación de Kárate y Disciplinas Asociadas y para One Seven, entidad organizadora del Rallye.

El gobierno local justificó estas aportaciones por la necesidad de reforzar la financiación de actividades que se desarrollan a lo largo del año y que tienen repercusión en la ciudad. Durante el debate se defendió el impacto deportivo y promocional de ambas iniciativas. El BNG consideró que las dos entidades realizan actividades de interés para A Coruña y respaldó el incremento de las ayudas.

El IMCE recibe otro suplemento

Al margen de estos tres expedientes, el pleno también abordó una modificación presupuestaria del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) para incorporar nuevos créditos y afrontar diferentes gastos relacionados con la actividad cultural y los eventos de la ciudad.

El gobierno local defendió que esta operación permite regularizar situaciones y mejorar la gestión económica del organismo, además de atender gastos como la celebración del ascenso del Deportivo y la colaboración municipal en congresos y otras actividades. También justificó parte de la financiación por la necesidad de garantizar la continuidad del programa Lecer, después de los problemas surgidos con la anterior concesionaria.

El BNG respaldó la propuesta, aunque reclamó mayor rigor en la planificación del IMCE y cuestionó que el organismo asuma actividades que, a su entender, no siempre encajan con sus funciones principales. Su portavoz, Francisco Jorquera, defendió que "exercer a fiscalización é compatible coa responsabilidade", pero insistió en la necesidad de diferenciar la programación cultural estable de acontecimientos extraordinarios.

El PP, por su parte, criticó los retrasos administrativos y la falta de planificación en la contratación de eventos y servicios culturales. El concejal popular Coira reclamó un mayor compromiso político con el organismo y advirtió de que la cultura debe ser "un bien exigible". Lage respondió defendiendo la evolución del IMCE y aseguró que se ha producido un cambio en su funcionamiento: "Ahora se hace con tres meses, no está mal el cambio", señaló en referencia a la planificación de la contratación de la Cabalgata de Reyes.

Finalmente, el expediente salió adelante con los votos del PSOE y la abstención de populares y nacionalistas.

La sesión también aprobó por unanimidad los estudios de detalle para una parcela situada en la carretera de Visma a Mazaído, número 2, y para la ampliación del CIFP Paseo das Pontes. Este último proyecto permitirá construir un salón de actos en una zona que actualmente ocupa parte del patio del centro educativo.