Una cafetería de A Coruña sufre actos vandálicos el 11N: "Lanzaron huevos de pintura a los clientes"

La terraza de la Granera en A Coruña manchada de pintura blanca, tras el incidente de ayer Quincemil

La marcha unitaria celebrada ayer en la ciudad con motivo de la huelga general reunió a más de 30.000 personas que marcharon desde la avenida Finisterre hasta la plaza de Tabacos, en A Coruña. Una movilización que se desarrolló con tranquilidad, pero que, tras finalizar, estuvo seguida de un pequeño altercado en la cafetería La Granera, situada en la plaza, donde se produjeron actos vandálicos.

Según explica José, el responsable del local, a Quincemil, debían de ser poco después de las 20:00 horas cuando un grupo de unos 20 o 30 encapuchados se acercaron a la terraza de la cafetería y empezaron a discutir con los clientes que se encontraban allí tomando algo.

"El día estaba siendo muy tranquilo, hasta que encendieron bengalas y empezaron a meterse con la gente en la terraza y a lanzarles huevos llenos de pintura a ellos y contra el local", cuenta.

El hostelero señala que los encapuchados se mostraban bastante agresivos y violentos: "Los clientes entraron corriendo en el interior del local para refugiarse". Además, también tiraron las sillas y las mesas de la terraza, aunque, por suerte, no hubo que lamentar daños materiales, ya que ninguna de ellas resultó rota.

El local fue el único afectado por actos vandálicos vinculados a la celebración de la marcha convocada por colectivos y organizaciones de la ciudad, según explica el responsable. "Nos tocó porque estábamos justo en el sitio por donde pasaron", concluye.