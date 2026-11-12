Avanzan las obras de los Cantones de A Coruña: un nuevo banco en el Obelisco y los asientos de las gradas

Las obras de remodelación de los Cantones de A Coruña afrontan su recta final con la instalación de los últimos bancos en la zona del Obelisco y la plaza de Mina, así como con las actuaciones para la peatonalización de Entrejardines. Este jueves, los operarios están montando un nuevo banco de bloques de granito que rodeará la encina que sustituye desde hace unas semanas al metrosidero.

Además, los técnicos ultiman la construcción de las nuevas gradas que transformarán la antigua salida del tráfico y que desde hoy ya cuentan con los asientos de madera que formarán parte de la estructura.

Los nuevos elementos continúan en la línea estética escogida para la reurbanización de los Cantones, cuyas obras previsiblemente concluirán este mes de diciembre. Los bancos presentan una estructura de hormigón y madera, mientras que los asientos de las gradas son similares a los que se pueden ver desde hace semanas en la nueva parada de autobuses del teatro Colón.

Las nuevas estructuras se unirán a los bancos estrenados en el Cantón Grande el pasado junio, concretamente en las proximidades del Obelisco. Se trata de un banco circular situado frente a la Fundación Barrié y otros asientos de madera.