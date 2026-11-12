Un accidente en Alfonso Molina complica la entrada a A Coruña este jueves

Un accidente de tráfico registrado sobre las 08:00 horas de este jueves está complicando la circulación en la avenida de Alfonso Molina, en sentido entrada a A Coruña. El siniestro se ha producido a la altura del acceso a la autopista y de las instalaciones de Marineda Motor.

El accidente está provocando dificultades para los conductores que acceden a la ciudad por esta importante vía de comunicación, uno de los principales puntos de entrada a A Coruña y que, en la actualidad, se encuentra en obras por su proceso de ampliación.

Largas colas en el sentido entrada de A Coruña. DGT.

En concreto, un motorista cayó tras esquivar a un turismo para evitar el impacto. Las retenciones alcanzan hasta la zoan del Puente de A Pasaxe.

La retención llega hasta el puente de A Pasaxe. DGT.

La incidencia coincide con una mañana en la que el tráfico ha recuperado intensidad en los accesos a la ciudad. Después de una jornada mucho más tranquila de lo habitual debido a la huelga general, las principales vías de entrada vuelven a registrar una mayor afluencia de vehículos durante las primeras horas del día, coincidiendo con las entradas a los puestos de trabajo y a los colegios y centros educativos.