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Huelga general en A Coruña, en directo: última hora de los piquetes y manifestaciones
Seguimos minuto a minuto el desarrollo del paro en la ciudad y su área metropolitana, con especial atención al seguimiento de la convocatoria, los servicios mínimos, las concentraciones y las principales incidencias
La jornada de huelga general marcará este miércoles el ritmo de la ciudad. Desde primera hora, en Quincemil seguimos minuto a minuto el desarrollo del paro en la ciudad y su área metropolitana, con especial atención al seguimiento de la convocatoria, los servicios mínimos, las concentraciones y las principales incidencias.
A lo largo del día iremos actualizando toda la información sobre cómo está transcurriendo la huelga, qué sectores se están viendo afectados, dónde se desarrollan las movilizaciones y cuáles son las consecuencias para los ciudadanos.
La huelga está convocada contra los bajos salarios y el encarecimiento de la vivienda. El paro estará acompañado de dos manifestaciones y una marcha unitaria impulsadas por las principales organizaciones sindicales.
La convocatoria cuenta con el respaldo de la CIG, CCOO, UGT, CGT, CNT y Solidaridad Obrera, y está dirigida tanto a trabajadores del sector público como del privado.
Ante la jornada de movilizaciones, ya se han establecido los servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y reducir las posibles afecciones a la ciudadanía. Las medidas afectan a ámbitos como el transporte público, los centros escolares y los centros sanitarios.
Durante este miércoles, A Coruña estará pendiente del seguimiento de la huelga, el desarrollo de las movilizaciones y las posibles incidencias en los servicios públicos y la actividad habitual de la ciudad.
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Uno de los principales compromisos es mantener la totalidad de la actividad urgente. Esto incluye los servicios de Urgencias de los hospitales, las unidades de cuidados intensivos de adultos y pediátricas, las unidades coronarias, las áreas de reanimación y los dispositivos de atención a pacientes críticos. También el 061 mantendrá su actividad al 100%.
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