Huelga general en A Coruña, en directo: última hora de los piquetes y manifestaciones

La jornada de huelga general marcará este miércoles el ritmo de la ciudad. Desde primera hora, en Quincemil seguimos minuto a minuto el desarrollo del paro en la ciudad y su área metropolitana, con especial atención al seguimiento de la convocatoria, los servicios mínimos, las concentraciones y las principales incidencias.

A lo largo del día iremos actualizando toda la información sobre cómo está transcurriendo la huelga, qué sectores se están viendo afectados, dónde se desarrollan las movilizaciones y cuáles son las consecuencias para los ciudadanos.

La huelga está convocada contra los bajos salarios y el encarecimiento de la vivienda. El paro estará acompañado de dos manifestaciones y una marcha unitaria impulsadas por las principales organizaciones sindicales.

La convocatoria cuenta con el respaldo de la CIG, CCOO, UGT, CGT, CNT y Solidaridad Obrera, y está dirigida tanto a trabajadores del sector público como del privado.

Ante la jornada de movilizaciones, ya se han establecido los servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y reducir las posibles afecciones a la ciudadanía. Las medidas afectan a ámbitos como el transporte público, los centros escolares y los centros sanitarios.

Durante este miércoles, A Coruña estará pendiente del seguimiento de la huelga, el desarrollo de las movilizaciones y las posibles incidencias en los servicios públicos y la actividad habitual de la ciudad.