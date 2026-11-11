Más de 10.000 personas salen a la calle en A Coruña en las manifestaciones por la huelga general

Comercios cerrados, gente en las calles y una mañana en la que el ruido hizo retumbar la ciudad entera. Las manifestaciones convocadas por los diferentes sindicatos de trabajadores de Galicia tuvieron un seguimiento masivo durante la mañana de este miércoles. La huelga general llamó a miles de personas a abandonar sus puestos de trabajo y lanzarse a las calles por una vivienda digna.

Pero antes de las manifestaciones hubo piquetes. Y es que la jornada de hoy tuvo más horas que cualquier otra laboral. Todavía no había salido el sol y, de madrugada, muchos trataron de evitar que se llevaran a cabo servicios como los de limpieza, transporte o mercancías. Fueron los más madrugadores.

Ya desde primera hora también se paralizaron servicios como los de limpieza, transporte o el puerto. Y en torno a las 10:00 horas era el turno de impedir que los centros comerciales, comercios y establecimientos de hostelería abrieran sus puertas y hacer un llamamiento a frenar el consumo.

Hasta entonces, los sindicatos se mantuvieron unidos. CIG, UGT y CCOO se concentraron en dos puntos calientes que fueron Cuatro Caminos y la plaza de Lugo.

Pero, a medida que se acercaba la hora de la convocatoria, los sindicatos tomaron rumbos diferentes. En el caso de la CIG, la más multitudinaria de la jornada de la mañana, fueron recorriendo las calles de la ciudad con la idea de juntarse en Juan Flórez. Por el camino, pararon en aquellos negocios que veían abiertos, llamando al seguimiento de la huelga y evitando que la gente consumiera durante el día de hoy.

Una vez en Juan Flórez, varios coches se quedaron atrapados en medio de la multitud, pero no fue por mucho tiempo. Las prisas por llegar a la plaza de Vigo eran mayores. Y entonces, en torno a las 11:15 horas, los que venían de Cuatro Caminos y los de la plaza de Lugo se juntaron en un acto del todo emotivo.

Pero lo más llamativo sucedió en el punto de convocatoria, donde miles de personas llenaron por completo la plaza de Vigo. Más adelante, la Policía Local contabilizaría alrededor de 10.000 manifestantes.

Juntos arrancaron por los Cantones en dirección a los jardines de Méndez Núñez. Por el camino se unió también Erguer, que había convocado a las 11:20 horas en la plaza de Galicia con intención de atravesar la calle Federico Tapia y unirse a ellos.

Entre gritos de "Galicia está en loita", una masa de gente atravesó todos los Cantones y bordeó el Teatro Colón hasta llegar al punto de encuentro, el palco de Méndez Núñez. Tanta era la gente que ya se había llenado la parte de los jardines que da a la estatua de Curros Enríquez que quienes llegaban por el Obelisco tuvieron que incorporarse por ese lado, bordeando el palco.

La imagen era impresionante. No cabía ni un alfiler. Emotivo fue también el momento en el que se cantó La Internacional y el himno gallego. 10.000 personas, jóvenes y mayores, luchando por un mismo objetivo: una vivienda digna, pero, en general, una vida digna. Y una vez concluyó, muchos se fueron a sus casas con el pensamiento en la mente de volver esa misma tarde a la convocatoria de las 18:00 horas.

Elecciones próximas

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, presente en esta manifestación, ha trasladado el apoyo de su formación a la huelga general y a las movilizaciones convocadas por la CIG en A Coruña. El nacionalista ha defendido que las reivindicaciones de la jornada responden a problemas que afectan a una amplia mayoría de la sociedad gallega, entre ellos la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de los productos básicos y las dificultades para acceder a una vivienda digna.

"Concordamos no obxectivo de reclamar unha vida digna, que implica esixir mellores salarios, mellores pensións, control dos prezos da alimentación, das subministracións básicas e dos carburantes, e garantir o acceso a unha vivenda digna", ha señalado Rego. El diputado considera que estas demandas están detrás de una movilización que, a su juicio, está teniendo una respuesta masiva en Galicia.

Rego también ha relacionado la protesta con las elecciones autonómicas del próximo 29 de noviembre y ha defendido que el resultado de las urnas puede dar a Galicia una mayor capacidad de influencia política en Madrid. "Temos a certeza de que esta mobilización se traslada ao seu día, o 29 de novembro, e o Bloque Nacionalista Galego vai ter un magnífico resultado", ha afirmado.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha trasladado el apoyo de su formación a la huelga general y a las movilizaciones convocadas por la CIG en A Coruña para reclamar mejoras en las condiciones de vida de la población. El nacionalista ha defendido que las reivindicaciones de la jornada van más allá del ámbito laboral y afectan a cuestiones esenciales como los salarios, las pensiones, el precio de los productos básicos y el acceso a una vivienda digna.

"O BNG apoia a convocatoria de folga no día de hoxe porque concordamos co obxectivo de reclamar unha vida digna, que implica esixir mellores salarios, mellores pensións, control dos prezos da alimentación, das subministracións básicas e dos carburantes, e garantir o acceso a unha vivenda digna", ha señalado. Rego considera que estas demandas representan a una amplia mayoría de la sociedad gallega, que este miércoles ha salido a la calle para reclamar soluciones.

El diputado también ha relacionado la movilización con las elecciones autonómicas del próximo 29 de noviembre y ha defendido que Galicia necesita reforzar su representación política en Madrid para tener mayor capacidad de defender sus intereses. "Temos a certeza de que esta mobilización se traslada ao seu día, o 29 de novembro, e o Bloque Nacionalista Galego vai ter un magnífico resultado", ha afirmado. A su juicio, un mayor respaldo electoral permitiría reclamar con más fuerza medidas para mejorar las condiciones de vida de los gallegos y gallegas, especialmente de las clases populares y trabajadoras.

"Moi orgullosa"

Por su parte, la concejala del BNG en A Coruña, Avia Veira, ha mostrado su satisfacción por la respuesta ciudadana a la convocatoria y ha puesto el foco en el problema de la vivienda. La nacionalista ha defendido que el acceso a un hogar digno debe situarse entre las principales prioridades políticas y ha llamado a mantener la movilización social frente a la especulación inmobiliaria.

"Moi orgullosa hoxe da mobilización das coruñesas e coruñeses polo dereito a unha vivenda digna, polo dereito a unha vida digna", ha manifestado Veira, que ha insistido en la necesidad de seguir defendiendo este derecho. "Temos que seguir defendendo os nosos dereitos, temos que defender con uñas e dentes o dereito a unha vivenda e manifestarnos evidentemente contra a especulación", ha añadido.

La representante del BNG ha advertido, además, de que el debate sobre la vivienda trasciende las dificultades económicas de quienes buscan un piso y afecta también al futuro de A Coruña. "Está en xogo tamén a cidade que queremos", ha concluido.

Manifestación de CCOO y UGT

Casi en paralelo, cerca de 2.000 personas se juntaron en la plaza de La Palloza bajo el lema 11N Folga Xeral citados por los sindicatos UGT y CCOO. Con diez minutos de retraso, la cabecera inició el trayecto hasta Linares Rivas, donde el aluvión de personas procedentes de la cita de la CIG le obligó a aminorar la marcha.

Con consignas sobre el coste de la vida, de la vivienda y referencias a los principales líderes de la oposición, el gallego Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal, la cita fue avanzando en su recorrido con momentos donde se desplegó humo rojo.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, y el ex Subdelegado del Gobierno en A Coruña y exrector de la UDC, Julio Abalde, fueron algunos de los miembros de esta cita. También Obdulia Taboadela, que precisamente relevó a Abalde en su cargo y ahora encabeza la lista del PSOE al Congreso por la provincia de A Coruña.

La representante socialista ha aprovechado su presencia para reclamar una rectificación al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por las críticas dirigidas contra los sindicatos, que también atribuye a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al número uno de los populares por A Coruña, Miguel Tellado. "La representación sindical es un derecho constitucional recogido en nuestra Carta Magna", ha defendido.

Taboadela ha acusado al PP de mantener una agenda que, a su juicio, supondría un retroceso en materia de derechos laborales y de acceso a la vivienda. Frente a ello, ha reivindicado la necesidad de garantizar viviendas a precios asequibles, además de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. "Defendemos la necesidad de garantizar una vivienda a precio asequible para todos y todas", ha señalado.

La candidata socialista ha situado también las elecciones del próximo 29 de noviembre como una cita decisiva para el futuro de las relaciones laborales. En este sentido, ha contrapuesto el modelo que defiende su partido con el que atribuye al PP y Vox, al considerar que está en juego mantener un sistema de relaciones laborales democrático o "volver al pasado".

Justo al inicio de la misma, el secretario general de la Unión Comarcal de CCOO de A Coruña, Cristóbal González, ha defendido que la convocatoria busca situar las necesidades de la clase trabajadora en el centro del debate social y electoral. "Los salarios no suben al nivel ni al ritmo al que aumenta el coste de la vida", ha advertido, en referencia al encarecimiento de la cesta de la compra, la energía y, especialmente, la vivienda.

González ha realizado una primera valoración del seguimiento de la huelga, aunque ha reconocido que todavía era pronto para ofrecer cifras globales. Según ha explicado, durante la noche se consiguió paralizar la recogida de basura en A Coruña y otros puntos de la comarca, así como buena parte del transporte y la actividad portuaria. También ha destacado el cierre de numerosos establecimientos comerciales, incluidos negocios de alimentación, un sector que mantiene sus propias reivindicaciones por las dificultades en la negociación del convenio colectivo.

El responsable comarcal de CCOO ha asegurado que los piquetes informativos fueron "pacíficos y muy amplios" y que el seguimiento permitió paralizar diferentes actividades sin necesidad de forzar la situación. Sobre los incidentes registrados durante la mañana, ha mencionado un pequeño altercado relacionado con el transporte, aunque ha asegurado que no hubo problemas de especial relevancia en el resto de los piquetes.

Por su parte, el secretario general de UGT Coruña, Ángel Iglesias, ha destacado el carácter transversal de la convocatoria, que, según ha señalado, ha ido más allá de los centros de trabajo. Iglesias ha asegurado que la protesta también ha contado con la participación de estudiantes, pensionistas y ciudadanos que comparten las reivindicaciones sindicales. "El comercio y la hostelería también han parado", ha señalado, como muestra de que las demandas afectan a diferentes sectores de la sociedad

El dirigente de UGT ha reconocido que los polígonos industriales presentan mayores dificultades para secundar una convocatoria de este tipo debido a la fragmentación de las empresas y la dispersión de los trabajadores. Sin embargo, ha defendido que las grandes compañías sí han registrado paros y ha calificado de "indudable" el éxito de la huelga. Sobre los motivos de la movilización, ha resumido las principales demandas en tres cuestiones: salarios, vivienda y precios. "No podemos seguir permitiendo que la vivienda se coma nuestro salario, que los precios se coman nuestro sueldo y que los salarios no suban", ha reivindicado.

Movilización de Erguer

La huelga general también ha tenido seguimiento entre los universitarios de A Coruña. Alrededor de un centenar de jóvenes han participado en la manifestación convocada por Erguer, que ha arrancado a las 12:00 horas en la plaza de Galicia para dirigirse hacia la plaza de Vigo y sumarse a la movilización de la CIG.

El responsable de Erguer en A Coruña, Mario Figueira, ha destacado el seguimiento de la jornada de paro en el campus de Elviña. "A verdade é que nunca vimos as facultades así de baleiras. Entramos en prácticamente todos os centros e facultades de Elviña e só había dúas estudantes, que saíron a ver o que estaba pasando no campus", ha explicado, mostrándose sorprendido por la acogida de la huelga entre el alumnado.

Figueira ha puesto el foco en las dificultades económicas que afrontan los universitarios, especialmente aquellos que deben compaginar sus estudios con un empleo para poder afrontar el coste de la vida y del alojamiento.

"O estudantado ten que estar estudando e, ao mesmo tempo, ten que traballar para poder chegar a fin de mes e pagar un alugueiro, nun mercado da vivenda con prezos desbordados e condicións moi precarias", ha denunciado.

Entre sus principales reivindicaciones, Erguer reclama la ampliación de las residencias universitarias públicas para facilitar el acceso a una vivienda asequible. "Pedimos algo tan básico como que se amplíen as residencias públicas para que todo o estudantado poida acceder a unha residencia da Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias", ha señalado.

Asimismo, Figueira ha reclamado la intervención del Gobierno central para hacer frente a la situación del mercado de la vivienda y evitar que continúe agravándose.