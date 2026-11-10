Intervención por el derrumbe de una parte de un edificio en Cuatro Caminos. Eloy TP

Los técnicos inspeccionan el edificio de Ramón y Cajal en A Coruña tras derrumbarse su tejado

Los técnicos municipales están inspeccionando este martes el edificio de Ramón y Cajal tras derrumbarse ayer, lunes, su tejado. Tal y como informan fuentes municipales, esta inspección se está llevando a cabo para determinar si es necesario llevar a cabo más medidas de seguridad.

El suceso se produjo algo antes de las 19:40 horas de este lunes a la altura de los números 24 y 26, en un edificio en ruinas que lleva sin actividad desde, por lo menos, hace 14 años, aunque uno de sus bajos comerciales sí que estuvo operativo hace algunos años.

A preguntas de los medios, la alcaldesa Inés Rey ha recordado el caso de este inmueble, que estuvo judicializado hasta septiembre. Ahora, añade, hay una nueva propietaria "que ya ha solicitado licencia" y, asegura, "se "dará curso a la misma".

En este caso no hubo que lamentar daños personales y la regidora asegura que la zona está perimetrada y que "no existe riesgo para las personas".

Este edificio se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y desde hace un par de años la fachada luce una lona que protege precisamente a los viandantes de posibles desprendimientos. El inmueble, con una superficie construida de más de mil metros cuadrados, data de 1940, aunque uno de los locales comerciales fue reformado en 1992.