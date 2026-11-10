Estos son los servicios mínimos del bus urbano en A Coruña en la huelga general: circularán 48 vehículos

A Coruña contará con 48 autobuses urbanos en circulación durante la huelga general de 24 horas convocada para este miércoles 11 de noviembre. El Ayuntamiento ha establecido unos servicios mínimos equivalentes al 53,93% de la oferta habitual de la Compañía de Tranvías, que dispone de una flota de 89 vehículos. La resolución municipal busca garantizar los desplazamientos esenciales durante la jornada de paro, especialmente las conexiones con centros sanitarios, educativos y laborales.

La cifra finalmente aprobada se sitúa entre las propuestas planteadas por la empresa concesionaria y el comité de empresa. La Compañía de Tranvías había solicitado mantener 53 autobuses, lo que supondría el 59,55% del servicio ordinario, mientras que la representación de los trabajadores defendía una dotación de 44 vehículos, equivalente al 49,44%. El Gobierno local ha optado por una solución intermedia con 48 unidades.

La distribución establece diferencias entre las distintas rutas en función de las necesidades de movilidad. Las líneas 6-6A y UDC serán las que cuenten con una mayor dotación, con cuatro autobuses cada una. También tendrán una presencia destacada las líneas 4, 5, 7, 11, 12, 12A, 14 y 20, que dispondrán de tres vehículos por ruta. Por su parte, las líneas 1, 1A, 2-2A, 3-3A, 17, 21 y 22 tendrán dos autobuses cada una, mientras que las rutas 23-23A y 24 funcionarán con un único vehículo. La línea UDC 2, que conecta San Pedro de Mezonzo, Zapateira y la Universidade da Coruña, no prestará servicio durante la jornada de huelga.

La responsabilidad de organizar estos servicios mínimos y designar al personal necesario corresponderá a la Compañía de Tranvías, que deberá contar con la participación del comité de huelga. La empresa también tendrá que comunicar al Ayuntamiento las posibles incidencias que se produzcan durante la jornada.

Inés Rey pide un acuerdo

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha referido también al conflicto laboral que afecta a la Compañía de Tranvías y que está detrás de la convocatoria de huelga en el transporte urbano. La regidora ha recordado que se trata de una empresa privada que presta un servicio público mediante una concesión municipal y ha defendido que las diferencias entre la dirección y los trabajadores deben resolverse en el ámbito de la negociación laboral.

"El conflicto les compete a la Compañía de Tranvías y a sus trabajadores", ha señalado Rey, que ha aclarado que el Ayuntamiento no interviene en las negociaciones ni ejerce de mediador en los conflictos colectivos de las distintas empresas que prestan servicios municipales. La alcaldesa ha explicado que el papel del Gobierno local pasa por exigir que se cumplan las condiciones recogidas en los pliegos de la concesión, que incluyen también aspectos relacionados con la parte social y las garantías laborales de la plantilla.

Pese a ello, Inés Rey ha expresado su deseo de que ambas partes se sienten a negociar y consigan alcanzar un entendimiento que permita solucionar la situación. También ha reconocido el derecho de los trabajadores a convocar las huelgas y los paros que consideren oportunos, como cualquier otro colectivo laboral.

Los servicios municipales

La huelga general también tendrá repercusión en el funcionamiento de diferentes dependencias y servicios del Ayuntamiento de A Coruña. El Gobierno local ha aprobado un decreto específico para garantizar la atención en aquellas áreas consideradas esenciales y mantener la actividad imprescindible durante las 24 horas de paro.

Uno de los dispositivos con mayor dotación será el de extinción de incendios y salvamento, que contará con un mínimo de 15 efectivos por turno. También se garantizará la presencia de personal de Protección Civil para atender posibles emergencias. En los cementerios municipales se mantendrá personal para asegurar su funcionamiento: el de Feáns contará con un oficial y un ayudante, el de Oza tendrá un ayudante y el de San Amaro dispondrá de un oficial y cuatro ayudantes. Además, habrá un conductor de coche fúnebre y un auxiliar de atención ciudadana en el edificio administrativo de San Amaro.

La atención presencial en los registros municipales también quedará garantizada. Habrá un auxiliar de atención ciudadana en cada uno de los cuatro puntos habilitados: María Pita, Fórum Metropolitano, Ágora y Novo Mesoiro. Los mercados municipales mantendrán un ayudante por cada instalación en la que el servicio se preste con personal del Ayuntamiento.

En el ámbito educativo, los colegios públicos dispondrán de un conserje para garantizar su apertura, además de un técnico y un auxiliar administrativo. Las escuelas infantiles también contarán con personal para poder abrir sus instalaciones. Los Museos Científicos tendrán un técnico y un trabajador de guardia, mientras que el área de Cultura dispondrá de dos conserjes, uno para cada turno de mañana y tarde.

Los servicios sociales tendrán una dotación mínima para mantener la atención a las personas usuarias. La Casa de Acogida contará con un auxiliar de acompañamiento doméstico por turno, mientras que los servicios de Acción Social e Igualdad dispondrán de un trabajador social cada uno. Además, habrá un coordinador en el área de Servicios Sociales.

El decreto incluye asimismo personal mínimo en movilidad urbana, informática, gestión tributaria, tesorería y recursos humanos. En movilidad se establecerán tres técnicos, un administrativo, dos auxiliares de estación, uno por turno, y un auxiliar de atención ciudadana. Informática contará con dos técnicos, uno por cada turno de mañana y tarde, mientras que en gestión tributaria habrá un auxiliar de atención y en tesorería un oficial de caja.

Por último, el Ayuntamiento garantizará la atención telefónica en el conjunto de los servicios municipales mediante personal administrativo para responder a las posibles incidencias que puedan surgir durante la jornada de huelga.