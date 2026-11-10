Inés Rey no aclara si secundará la huelga general y defiende que sus motivos son "legítimos"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha evitado confirmar o desmentir si secundará la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre, aunque ha expresado su respaldo a las reivindicaciones que han motivado la movilización. La regidora ha defendido el papel de los sindicatos y considera que las razones que han llevado a convocar el paro son "absolutamente legítimas".

Preguntada por su posición ante la convocatoria, Rey ha recordado que la huelga es un derecho fundamental y una expresión propia de una sociedad democrática. A su juicio, las demandas relacionadas con la mejora de las condiciones de vida, los salarios y el acceso a la vivienda justifican la protesta.

"Lo respeto, es un derecho fundamental, un síntoma de una sociedad democrática y sana", ha señalado la alcaldesa, que ha insistido en que una parte importante de la ciudadanía reclama mejoras en sus condiciones laborales y sociales.

La regidora también ha aprovechado para reprochar las declaraciones realizadas por un representante del Partido Popular sobre los sindicatos. En concreto, ha lamentado escuchar "de una manera tan desagradable" las palabras del número uno de la candidatura popular por la provincia de A Coruña, que el día anterior se había referido a estas organizaciones como "apesebrados". Se refería, sin nombrarlo, a Miguel Tellado, hombre fuerte del equipo de Alberto Núñez Feijoo.

Rey ha reivindicado que los derechos de los trabajadores no solo deben consolidarse, sino que también necesitan una defensa constante. En este sentido, ha recordado que el papel de los sindicatos está reconocido en la Constitución y ha cuestionado qué capacidad tendría un empleado para negociar individualmente con la patronal mejoras salariales o derechos como los permisos de maternidad y paternidad.

"Qué necesario es que en una sociedad existan sindicatos de la clase trabajadora", ha defendido. La alcaldesa considera que estas organizaciones han sido fundamentales para alcanzar buena parte de los avances sociales de las últimas décadas y ha advertido de que no se puede permitir un retroceso en las conquistas laborales.

Por último, Inés Rey ha alertado de que existen planteamientos políticos que buscan recortar derechos y ha utilizado la imagen de "la motosierra y la tijera" para referirse a esas propuestas. En este contexto, ha insistido en que la huelga general de este miércoles está "más que justificada", sin concretar si participará personalmente en el paro.