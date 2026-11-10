Huelga general en A Coruña: estos son los piquetes previstos en la ciudad y comarca

La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre contará con distintos piquetes informativos en A Coruña y su área metropolitana desde la noche anterior. Las movilizaciones se repartirán entre los principales puntos de actividad laboral, con especial presencia en los servicios de recogida de basura, el transporte público, los polígonos industriales y las zonas comerciales.

La CIG ha concretado varios de los lugares en los que desplegará estos grupos informativos, que comenzarán su actividad este martes 10 de noviembre. El primer piquete está previsto para las 22:00 horas en las instalaciones de Prezero, empresa encargada del servicio de recogida de residuos en A Coruña. De esta forma, la actividad sindical arrancará antes del inicio oficial de la jornada de huelga, coincidiendo con los turnos de trabajo nocturnos.

La siguiente convocatoria será de madrugada, a las 5:45 horas, en las cocheras de Tranvías de A Coruña. Se trata de uno de los puntos señalados por los sindicatos por su relación con el funcionamiento del transporte urbano y la salida de los servicios a primera hora de la mañana, en una jornada en la que la movilidad también estará condicionada por el seguimiento del paro.

A partir de las 6:30 horas, los piquetes se trasladarán al polígono de Sabón, en Arteixo, para continuar una hora después, a las 7:30 horas, en el polígono de A Grela, uno de los principales núcleos empresariales de la ciudad.

El recorrido previsto por la CIG finalizará, al menos entre los puntos con horario concreto comunicados por el sindicato, a las 9:00 horas en el entorno de la plaza de Lugo, en pleno centro de A Coruña y una de las principales zonas comerciales.

Además de estas convocatorias, otras fuentes sindicales señalan que habrá otros piquetes en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en los sectores y espacios donde tradicionalmente se concentra la actividad durante las primeras horas de una jornada de huelga. Entre ellos estarán los servicios de recogida de basura, el transporte, los polígonos industriales y las áreas comerciales.

La presencia de estos grupos informativos se enmarca en las acciones sindicales previstas para acompañar la huelga general del 11N. Su cometido será trasladar a los trabajadores los motivos de la convocatoria y animar a secundar el paro en los distintos centros de trabajo.

La actividad comenzará, por tanto, varias horas antes del inicio de la jornada laboral ordinaria y se extenderá durante buena parte de la mañana.