A Coruña y Betanzos cuentan ya con dos nuevas líneas directas de autobús en hora punta

Se refuerza la conexión mediante transporte público por carretera entre Betanzos y A Coruña. Cuenta ya con dos nuevos servicios directos que funcionan de lunes a viernes en horas punta. Se amplían así las opciones para viajar en transporte público por autopista entre ambos municipios los días laborables a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde.

Este servicio funcionará de lunes a viernes durante todo el año. El recorrido directo permitirá completar el viaje en 30 minutos, lo que supone una reducción de 15 minutos respecto a la duración del servicio al que sustituye, que circulaba por carretera convencional y realizaba más paradas.

En sentido A Coruña, el servicio que salía a las 7:00 horas de Betanzos pasa a realizarse por autopista hasta la parada de la avenida Alfonso Molina. Por lo que ve disminuido su tiempo de trayecto y se ha ajustado su horario de salida a las 6:50 horas. La modificación permite ofrecer un servicio directo más temprano entre Betanzos y A Coruña, a donde llega a las 7:20 horas.

En sentido Betanzos, se ha creado un nuevo servicio directo con salida de la parada de la avenida Alfonso Molina a las 15:30 horas y llegada a Betanzos a las 16:00 horas, que se presta de lunes a viernes laborables durante el período lectivo.

En Betanzos, los servicios salen y finalizan en la parada Betanzos (praza), situada en la plaza de los Hermanos García Naveira. En A Coruña realizan la parada de la avenida Alfonso Molina a la altura de la antigua estación de autobuses, tanto a la llegada como a la salida. Además, en el itinerario se incluye como parada intermedia los institutos de Betanzos.