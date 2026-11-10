A Coruña activará el lunes las cámaras de control de acceso de vehículos a la Ciudad Vieja

Presentación a los vecinos de la Ciudad Vieja este martes en la Casa de la Veeduría. Cedida

El Concello da Coruña pone en marcha desde este martes, 11 de noviembre, el nuevo portal para tramitar los permisos de acceso a las zonas reservadas al tráfico de vehículos autorizados (incluidos los residentes, los comerciantes con establecimientos en la zona y las personas que dispongan de plazas de garaje) en la Marina, el Parrote y la Pescadería (ZBE Centro), así como en la Ciudad Vieja, donde comenzarán a funcionar las cámaras de control.

Así se lo explicó este martes la alcaldesa, Inés Rey, a los vecinos y vecinas de la Ciudad Vieja reunidos en las instalaciones de Casa Veeduría. La aplicación permitirá que las cámaras que controlan los accesos no sancionen a los vehículos autorizados. Durante un tiempo, estos dispositivos funcionarán únicamente con fines informativos y disuasorios, así como para el control por parte del área de Movilidad. Por el momento, no impondrán sanciones mientras los usuarios se adaptan al nuevo sistema. Las cámaras estarán operativas desde el próximo lunes.

La restricción de los accesos a esta zona era una antigua demanda de los residentes para preservar el espacio. El paso ya estaba restringido, pero ahora se busca garantizar el cumplimiento de las normas, explicó Rey, quien recordó que, además, se mantiene la zona de estacionamiento para residentes en el Oceanográfico.

Los vehículos de carga y descarga podrán acceder en el horario habitual, como venían haciendo hasta ahora. Asimismo, los vehículos que accedan por una causa justificada dispondrán de un plazo de 48 horas después de su entrada para justificar dicho acceso. Durante las próximas semanas, los residentes podrán comprobar que sus vehículos están correctamente registrados y familiarizarse con el nuevo sistema.

¿Cómo realizar los trámites?

La tramitación de estas autorizaciones puede realizarse a través de zbe.coruna.gal. En esta página web podrán solicitarse los permisos para residentes, tanto permanentes como temporales, así como para comercios e instituciones. También se podrá utilizar la aplicación App Coruña, que incorpora un apartado para tramitar las solicitudes de acceso a la ZBE.

Los usuarios podrán identificarse mediante certificado electrónico o Cl@ve. También podrán hacerlo a través de una dirección de correo electrónico, aunque en este último caso el solicitante deberá acudir previamente a un registro municipal, una biblioteca o las oficinas de la Tarjeta Millennium para verificar su identidad.

El Concello ha realizado previamente una depuración de las bases de datos de vehículos autorizados. Por tanto, cuando los usuarios se identifiquen en la aplicación, el sistema mostrará las matrículas que ya cuentan con autorización y que no necesitan una nueva solicitud. En caso de sustituir un vehículo, el formulario incluye un campo para indicar la matrícula que debe darse de baja.

El portal web se ha diseñado para ofrecer una experiencia de uso lo más sencilla posible. El primer paso para completar el trámite, una vez identificados, es indicar la zona para la que se solicita el acceso y, a continuación, el tipo de permiso: para vehículos de residentes, vehículos de empresa, vehículos con plaza de garaje, vehículos de residentes con movilidad reducida o vehículos destinados al transporte de personas a la residencia La Ciudad.

En función del tipo de solicitud, la aplicación indicará la documentación necesaria para completar el trámite. Finalmente, aparecerá un formulario que deberá cubrirse y en el que se podrá adjuntar dicha documentación.

Esta plataforma se ha puesto en marcha para dar cumplimiento a lo establecido en estas zonas de la ciudad por la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que restringe el tráfico en la Zona de Bajas Emisiones Centro. El portal no solo dará servicio a los residentes, sino que también permitirá que cualquier persona que no esté registrada, pero que necesite acceder a la zona —por ejemplo, para recoger a un familiar—, pueda darse de alta temporalmente siguiendo unos sencillos pasos y evitar así posibles sanciones.