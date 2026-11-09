El servicio de buses urbanos de A Coruña convoca huelga para el lunes 16 de noviembre

Tres de los cuatro sindicatos con representación en el comité de empresa de Tranvías, la concesionaria del servicio de transporte público de A Coruña, han votado a favor de hacer huelga el próximo lunes 16 de noviembre. El motivo del paro es el estancamiento en la negociación con la empresa por el nuevo convenio colectivo, que los trabajadores quieren que esté implantado antes de que cambie la concesión del servicio.

Alberto Couselo, miembro de UGT y nuevo presidente del comité de empresa, admite que en la última reunión solo el sindicato CSIF se manifestó a favor de seguir negociando con Tranvías, como defendió en la asamblea del pasado 8 de septiembre, mientras que UGT, CIG y GGT apoyaron la huelga. Las partes negocian el convenio desde hace comienzos de este año, con la intención de que esté cerrado antes de la nueva licitación del servicio, cuyos pliegos aún no se han hecho públicos.

Entre otras reclamaciones, los empleados de Tranvías piden una reducción de la jornada laboral anual, un plus de compensación por festivos, sábados y domingos, un premio de jubilación para quien deje la empresa después de 30 años de servicio y un aumento salarial ligado al IPC, aspecto este que separa a las partes tanto como que Tranvías ofrece una subida del 0,75% en el año 2029 y los trabajadores demandan un incremento del 3%.

"Estamos realizando una carga de trabajo amplia, trabajando una barbaridad para una de las empresas más rentables de España", expone Couselo. "El último año se llegó a los 27,5 millones de viajeros, y este año habrá más, y la empresa ha obtenido unos beneficios de 6,4 millones de euros", apunta.

El anterior presidente del comité, Óscar Vieites, es representante del CSIF, central que no respalda la convocatoria de huelga para el próximo lunes. "La propuesta que se nos hizo en septiembre se acercaba bastante a nuestras peticiones. En la asamblea del conjunto de trabajadores defendimos seguir hablando con la empresa", explica.