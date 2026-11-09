Estas son las manifestaciones de la huelga general del 11N en A Coruña: horarios y recorridos

A Coruña vivirá este miércoles 11 de noviembre una jornada de movilizaciones con motivo de la huelga general convocada en Galicia. La protesta tendrá presencia en distintos puntos de la ciudad desde el mediodía y contará, al menos, con tres manifestaciones: dos convocadas por los sindicatos durante la mañana y una marcha unitaria por la tarde que reunirá a organizaciones sindicales, estudiantiles y colectivos sociales.

Las convocatorias se repartirán en dos franjas horarias. A las 12:00 horas coincidirán las movilizaciones de la CIG, por un lado, y de CCOO y UGT, por otro. Ya por la tarde, a partir de las 18:00 horas, tendrá lugar una tercera marcha con salida desde el cruce de la avenida de Fisterra con Ronda de Outeiro y final en la plaza de Tabacos.

La jornada permitirá trasladar las reivindicaciones de la huelga a diferentes zonas de A Coruña y reunirá a organizaciones con distintos ámbitos de actuación. Estos son los horarios y los recorridos anunciados para las tres movilizaciones.

CIG, desde la plaza de Vigo

La primera de las movilizaciones será la convocada por la CIG, que comenzará a las 12:00 horas en la plaza de Vigo. El sindicato nacionalista ha organizado esta protesta dentro de las 17 manifestaciones que ha programado por toda Galicia para la jornada de huelga general.

La central sindical llama a la participación de los trabajadores para reclamar mejoras en las condiciones de vida, incrementos salariales y medidas frente al encarecimiento de los precios, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda. La convocatoria coruñesa tendrá como punto de encuentro la plaza de Vigo.

CCOO y UGT, desde A Palloza

También a las 12:00 horas comenzará la manifestación conjunta de CCOO y UGT. En este caso, el punto de partida será la plaza de A Palloza y la movilización avanzará hasta la Delegación del Gobierno, donde está previsto que finalice.

Ambas organizaciones sindicales respaldan el paro general y llaman a secundarlo para reclamar respuestas ante el deterioro del poder adquisitivo, el encarecimiento de la vida y los problemas relacionados con el acceso a la vivienda. La protesta permitirá trasladar sus reivindicaciones hasta la sede de la representación del Gobierno central en Galicia.

Marcha unitaria a la tarde

La tercera convocatoria llegará por la tarde. A las 18:00 horas está prevista la salida de la manifestación unitaria promovida por sindicatos y colectivos sociales, que partirá del cruce de la avenida de Fisterra con Ronda de Outeiro y concluirá en la plaza de Tabacos, también conocida como plaza de las Cigarreras.

Esta movilización se presenta bajo el lema "Folga xeral. Mobilización unitaria" y el mensaje "Parámolo todo". Su convocatoria reúne a una docena de organizaciones y plataformas vinculadas a distintos movimientos sociales, sindicales y estudiantiles, con el objetivo de concentrar en una misma marcha diferentes reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales y los derechos sociales.

Entre las entidades que figuran en el cartel están el Sindicato de Vivenda da Coruña, Erguer Coruña, SOS Racismo Galicia, Amigas da Terra Galicia, la CIG, Avante LGTB A Coruña, A Revolteira, la ONG Caguama, Fervenza Sindicato Estudiantil, la Plataforma polo Dereito á Vivenda, Xesta y CGT A Coruña. CCOO también se sumará a esta marcha y UGT ha trasladado su respaldo.

El punto de salida tampoco es casual. La organización ha elegido el entorno del cruce de la avenida de Fisterra con Ronda de Outeiro para visibilizar sus reivindicaciones relacionadas con la vivienda y la especulación inmobiliaria. Desde allí, los participantes recorrerán las calles de la ciudad hasta alcanzar la plaza de Tabacos, donde concluirá la protesta.

De esta forma, A Coruña tendrá actividad reivindicativa durante buena parte del 11 de noviembre, con dos manifestaciones simultáneas a mediodía y una tercera convocatoria por la tarde. Las organizaciones esperan que la jornada sirva para dar visibilidad a sus demandas y mostrar el seguimiento de la huelga general en la ciudad.