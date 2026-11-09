La lluvia regresa para quedarse en A Coruña: qué esperar de la borrasca Bruna

La lluvia será protagonista durante buena parte de esta semana en A Coruña, aunque no lo hará de forma continuada ni con la misma intensidad que en otros puntos de Galicia.

MeteoGalicia confirma que la borrasca Bruna dejará sucesivos frentes atlánticos entre este lunes y, al menos, el viernes, alternando episodios de precipitaciones y viento con períodos de relativa calma.

Según explican desde el organismo meteorológico a Quincemil, la borrasca ya se encontraba situada en el Atlántico durante el fin de semana, aunque hasta ahora no había enviado frentes de especial importancia. La situación cambiará a lo largo de los próximos días, con la llegada de varios sistemas frontales que dejarán lluvias, en algunos momentos intensas, y rachas de viento.

Este mismo lunes, tras el paso de un primer frente durante la madrugada y una mañana de relativa tranquilidad, se espera la llegada de nuevas precipitaciones alrededor del mediodía. Después de una nueva pausa, durante la noche llegará otro frente más activo, con lluvias que podrían ir acompañadas de tormentas.

Esta dinámica se mantendrá durante los próximos días, con alternancia de períodos de lluvia y momentos de estabilidad.

Lluvia para los próximos días

Desde MeteoGalicia señalan que las precipitaciones previstas pueden contribuir a mitigar progresivamente la sequía, aunque advierten de que las cantidades de agua serán muy diferentes dependiendo de la zona.

La posición de la borrasca y el predominio de los vientos del sur favorecerán especialmente las precipitaciones en el sur y oeste de Galicia, donde podrían acumularse entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en una jornada.

En cambio, en la ciudad de A Coruña y en buena parte del norte de la provincia las cantidades serán considerablemente inferiores. "Si en el sur caen 50 litros, en el norte pueden caer cinco", explican desde MeteoGalicia para ilustrar las diferencias que se esperan entre unas zonas y otras.

Por tanto, aunque las lluvias contribuirán a aliviar la situación de sequía en Galicia, su efecto será más limitado en A Coruña, donde se prevén acumulaciones menores.

Grandes diferencias de lluvia

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas reflejan ya estas diferencias. Según los datos facilitados por MeteoGalicia, entre las 21:00 horas del domingo y las 9:00 horas de este lunes, la estación de la Torre de Hércules, en A Coruña, recogió únicamente 0,7 litros por metro cuadrado.

En ese mismo período, en Noia se registraron 15 litros, mientras que en Santiago de Compostela y Corrubedo se alcanzaron los nueve litros. En Santa Comba, la acumulación fue de diez litros.

Por el contrario, localidades del norte de la provincia como Ferrol o Cariño no registraron precipitaciones durante esas doce horas.

Desde MeteoGalicia explican que este contraste se mantendrá con los próximos frentes, aunque algunos podrían dejar cantidades de lluvia más elevadas que las registradas hasta ahora.

La comarca de Barbanza, el entorno de Santiago y la Costa da Morte se encuentran entre las zonas donde se esperan mayores acumulaciones, mientras que en A Coruña ciudad, Ferrol y Ortegal las precipitaciones serán, en general, más moderadas.

La previsión apunta, por tanto, a una semana marcada por la inestabilidad meteorológica en A Coruña, con varios episodios de lluvia y viento, pero también con intervalos de calma entre el paso de los distintos frentes.