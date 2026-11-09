Guía completa para la huelga del 11N en A Coruña: manifestaciones y servicios mínimos

A Coruña vivirá este miércoles, 11 de noviembre, una jornada de huelga general, contra los bajos salarios y el precio de la vivienda, marcada por dos manifestaciones y una marcha unitaria convocadas por los principales sindicatos. Asimismo, ya están establecidos los servicios mínimos que deberán garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en la ciudad durante una jornada que se extenderá desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

La huelga está respaldada por distintas organizaciones sindicales, entre ellas la CIG, CCOO, UGT, CGT, CNT y Solidaridad Obrera. La convocatoria afectará tanto a trabajadores del sector público como del privado, por lo que las administraciones han publicado la resolución de medidas para garantizar la prestación de servicios considerados esenciales en ámbitos como el transporte público, centros escolares y centros sanitarios.

Manifestaciones y marcha

Durante la jornada del 11N se celebrarán dos manifestaciones que recorrerán las calles de la ciudad en dos franjas horarias. Ambas serán a las 12:00 horas y están convocadas por la CIG, por un lado, y por CCOO y UGT, por otro.

La CIG, desde la plaza de Vigo: la marcha organizada por el sindicato nacionalista forma parte de las 17 manifestaciones programadas por toda Galicia para la jornada. Llaman a la participación de los trabajadores para reclamar mejoras en las condiciones de vida, incrementos salariales y medidas frente al encarecimiento de los precios, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda.

la marcha organizada por el sindicato nacionalista forma parte de las 17 manifestaciones programadas por toda Galicia para la jornada. Llaman a la participación de los trabajadores para reclamar mejoras en las condiciones de vida, incrementos salariales y medidas frente al encarecimiento de los precios, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda. CCOO y UGT, desde A Palloza hasta la Delegación del Gobierno: las organizaciones sindicales respaldan el paro general y llaman a secundarlo para reclamar respuestas ante el deterioro del poder adquisitivo, el encarecimiento de la vida y los problemas relacionados con el acceso a la vivienda. La organización ha elegido el entorno del cruce de la avenida de Fisterra con Ronda de Outeiro para visibilizar sus reivindicaciones relacionadas con la vivienda y la especulación inmobiliaria.

Mientras que por la tarde, a partir de las 18:00 horas, tendrá lugar una marcha unitaria con salida desde el cruce de la avenida de Fisterra con Ronda de Outeiro y final en la plaza de Tabacos. Será bajo el lema "Folga xeral. Mobilización unitaria" y el mensaje "Parámolo todo".

La convocatoria reúne a una docena de organizaciones y plataformas de la ciudad vinculadas a distintos movimientos sociales, sindicales y estudiantiles, con el objetivo de aglutinar en una misma marcha diferentes reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales y los derechos sociales.

Servicios mínimos

Transporte urbano de A Coruña y recogida de basura

Fuentes municipales confirman a Quincemil que los servicios mínimos tanto en el servicio de autobuses de Tranvías, por la ciudad, como el de recogida de basura contarán con servicios mínimos que serán anunciados a lo largo del día de mañana por el propio Concello.

Transporte metropolitano

El transporte metropolitano será un sector en el que se notará especialmente la celebración de la huelga. En las líneas regulares no integradas de menos de 25 kilómetros deberán mantenerse el 50% de las expediciones habituales en dos franjas horarias: entre las 6:00 y las 9:00 horas y entre las 18:00 y las 21:00 horas.

Mientras que en los recorridos de más de 25 kilómetros que tengan origen o destino las siete ciudades gallegas, la orden establece una expedición de ida y otra de vuelta para los servicios con salida anterior a las 14:00 horas y posterior a las 18:00 horas. Los horarios concretos de los servicios afectados podrán consultarse en la plataforma Bus.gal.

El transporte escolar, con desplazamientos obligatorios de más de cuatro kilómetros, tendrá que mantenerse los servicios de entrada a los centros entre las 7:30 y las 10:30 horas y los de salida entre las 13:30 y las 19:00 horas. En los centros de educación especial, por su parte, se conservarán todos los itinerarios.

El transporte de trabajadores contará con expediciones antes de las 9:00 horas y después de las 18:00 horas. En el caso de los desplazamientos de personas mayores dependientes y personas con discapacidad, se garantizarán los servicios de entrada entre las 8:00 y las 11:30 horas y los de salida entre las 16:30 y las 20:00 horas. El transporte de mercancías sanitarias y el funerario tendrán cobertura completa.

Renfe

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible establece que los servicios mínimos para Renfe incluyen un 75% en hora punta para el servicio de Cercanías. El horario punta para Renfe abarca desde las 06:00 a las 09:00 horas; de las 13:30 a las 15:30 horas y de las 18:30 a las 20:30 horas. Para el resto de la jornada, los servicios mínimos son un 50%. En los trenes de Media Distancia se ha establecido una media del 65%, mientras que para Alta Velocidad y Larga Distancia, los servicios mínimos decretados son del 73% de los habituales.

Centros escolares

Escuelas infantiles públicas y privadas: deberán trabajar al menos dos personas de atención directa para garantizar la apertura y el cierre. En aquellas que tengan dos o más unidades abiertas se incorporará, además, un trabajador por cada unidad que permanezca en funcionamiento. También se garantizará el servicio de comedor.

deberán trabajar al menos dos personas de atención directa para garantizar la apertura y el cierre. En aquellas que tengan dos o más unidades abiertas se incorporará, además, un trabajador por cada unidad que permanezca en funcionamiento. También se garantizará el servicio de comedor. Colegios e institutos públicos: deberá permanecer una persona del equipo directivo y un trabajador subalterno para garantizar la apertura y el cierre de las instalaciones. En los centros con menos de seis unidades , la dirección podrá ser sustituida por un miembro del equipo docente. El servicio del comedor escolar también deberá mantener parte de su actividad, con un responsable de cocina o de catering y al menos un auxiliar cuidador.

deberá permanecer una persona del equipo directivo y un trabajador subalterno para garantizar la apertura y el cierre de las instalaciones. En los centros con , la dirección podrá ser sustituida por un miembro del equipo docente. El servicio del comedor escolar también deberá mantener parte de su actividad, con un responsable de cocina o de catering y al menos un auxiliar cuidador. Colegios privados y concertados: deberán mantener los mismos servicios mínimos que los públicos dependientes de la Consellería de Educación .

deberán mantener los mismos que los públicos dependientes de la . Universidad de A Coruña (UDC): deberá permanecer una persona del área de conserjería por turno en cada facultad, escuela, centro de investigación y dependencia administrativa. También se garantizará la presencia de un funcionario en el registro oficial de cada campus y de personal de secretaría del rector y de los vicerrectorados.

Atención de mayores

Los servicios sociales tendrán que mantener una actividad suficiente para atender a las personas mayores, dependientes y con discapacidad. En los centros asistenciales privados, los servicios de teleasistencia y la ayuda a domicilio se aplicará la misma intensidad de atención que durante un domingo o festivo. En los centros que permanezcan completamente cerrados durante esos días, se tomarán como referencia los turnos habituales de los sábados.

Personal del Sergas

Fuentes de la Consellería de Sanidade han indicado a Quincemil que durante "el día de mañana" serán publicados en el DOG los servicios mínimos dirigidos a garantizar los servicios esenciales.