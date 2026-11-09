Intervención por el derrumbe de una parte de un edificio en Cuatro Caminos. Eloy TP

Se derrumba parte de un edificio en ruinas de la calle Ramón y Cajal, en A Coruña

Los bomberos y la Policía Local de A Coruña se han desplazado esta tarde al barrio de Cuatro Caminos debido a un derrumbe en un edificio de la calle Ramón y Cajal.

El suceso se produjo algo antes de las 19:40 horas a la altura de los números 24 y 26, en un edificio en ruinas que lleva sin actividad desde, por lo menos, hace 14 años, aunque uno de sus bajos comerciales sí que estuvo operativo hace algunos años.

Con el paso del tiempo su estado ha ido empeorando y desde hace un par de años la fachada luce una lona que protege precisamente a los viandantes de posibles desprendimientos.

El inmueble, con una superficie construida de más de mil metros cuadrados, data de 1940, aunque uno de los locales comerciales fue reformado en 1992.

Según las primeras informaciones el derrumbe de este lunes se produjo en el interior del inmueble, probablemente en su parte inferior, por lo que ninguna persona habría resultado herida.