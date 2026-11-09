A Coruña recibirá más de un millón de euros para ampliar su programa de inserción laboral Éfeso

El Concello de A Coruña contará con más de un millón de euros de financiación europea para dar continuidad y ampliar el programa Éfeso Coruña, una iniciativa municipal destinada a mejorar la formación y las oportunidades de acceso al mercado laboral de las personas con mayores dificultades para encontrar empleo.

Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa, Inés Rey, quien ha confirmado que el Ministerio de Política Territorial ha dado luz verde a la financiación de la segunda edición del proyecto a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

A esta cantidad se sumará una aportación municipal de casi 700.000 euros, por lo que la inversión conjunta rondará los 1,7 millones de euros. "Recibiremos más de un millón de euros para mantener y ampliar una de las iniciativas que desde el área de Empleo se llevan adelante de cara a la inserción laboral en la ciudad", ha señalado la regidora.

Segunda mejor puntuación

Uno de los aspectos destacados por la alcaldesa es la valoración obtenida por el proyecto en la convocatoria estatal. Según ha explicado, Éfeso ha sido el segundo programa con mayor puntuación de todos los presentados a nivel nacional.

Rey ha felicitado al equipo municipal responsable de su elaboración y ha considerado que este resultado supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por el Concello en materia de empleo y formación. "Esto demuestra que, fuera del término municipal, también se está valorando el trabajo que el Concello lleva impulsando para avanzar hacia una ciudad más justa, integradora y con más oportunidades para todos", ha afirmado.

La alcaldesa también ha puesto en valor la colaboración entre administraciones, destacando que la aportación de fondos europeos y recursos municipales permitirá reforzar las actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de los vecinos.

Nuevas oportunidades laborales

Éfeso Coruña es un proyecto de formación e inserción laboral promovido por el Concello, a través del área de Empleo, Comercio y Mercados, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

Su objetivo es facilitar el acceso a la formación y mejorar las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo, especialmente entre aquellas personas que necesitan una segunda oportunidad laboral.

La iniciativa contempla actuaciones dirigidas a personas de diferentes edades, con el propósito de favorecer la adquisición de competencias y facilitar su acceso a un empleo.

Inés Rey ha destacado los resultados de la primera edición y ha defendido la continuidad de este tipo de programas por su contribución a la mejora de las condiciones de vida de los participantes.