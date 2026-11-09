A Coruña estrena LoPróximo, una app para conectar a los vecinos con el comercio local

Buscar unas zapatillas deportivas de color beige, un bolso con unas características concretas o cualquier otro producto sin tener que recorrer varias tiendas de la ciudad. Esta es una de las posibilidades que ofrece LoPróximo, la nueva aplicación móvil presentada este lunes en A Coruña para conectar a los vecinos con el comercio local y facilitar una experiencia de compra más directa y personalizada.

La alcaldesa, Inés Rey, ha dado a conocer esta herramienta desarrollada en A Coruña por el ingeniero Eduardo Rodríguez, que busca adaptar el comercio de proximidad a los nuevos hábitos de consumo sin renunciar al trato cercano y al asesoramiento que caracterizan a los establecimientos tradicionales.

La aplicación permite a los usuarios describir qué producto están buscando y trasladar sus necesidades directamente a los comerciantes, que podrán responder con propuestas y ofertas personalizadas. La comunicación podrá realizarse por escrito, mediante mensajes de audio o a través de imágenes. "Más que una simple aplicación, es un punto de encuentro entre compradores y el tejido comercial de la ciudad", ha destacado la regidora durante la presentación.

185 establecimientos iniciales

El proyecto comienza con una fase piloto en la que participarán 185 puntos comerciales, de los cuales 74 se encuentran en la zona del Obelisco y 111 en el distrito de Os Mallos.

Esta primera etapa se prolongará hasta el primer trimestre de 2027, momento a partir del cual el Concello prevé extender progresivamente la iniciativa a otras zonas de A Coruña.

Según ha explicado Inés Rey, el objetivo es ofrecer a los consumidores una herramienta que les permita acceder a información actualizada sobre los productos disponibles en los establecimientos, conocer sus precios y recibir asesoramiento adaptado a sus necesidades.

La alcaldesa también ha destacado la importancia de que la aplicación sea accesible para personas de diferentes perfiles, independientemente de sus circunstancias o conocimientos tecnológicos.

"Tenemos que mantener una ciudad viva, dinamizada y competitiva, pero sobre todo humana", ha señalado Rey, que ha puesto en valor el papel del pequeño y mediano comercio como uno de los motores económicos de A Coruña.

Digitalizar el comercio

El creador de LoPróximo, Eduardo Rodríguez, ha explicado que la iniciativa nació de la necesidad de ofrecer al pequeño comercio una alternativa a los modelos tradicionales de venta por internet.

En su opinión, las plataformas convencionales de comercio electrónico no siempre se adaptan a las características de los negocios de proximidad, cuyo principal valor reside precisamente en la relación directa con sus clientes. "Lo que busca el pequeño comercio es tener cercanía con el cliente, poder escucharlo, asesorarlo y ofrecerle productos de calidad con la confianza de conocer aquello que vende", ha explicado.

Rodríguez ha señalado que trasladar estas características al entorno digital era uno de los principales desafíos del proyecto. "LoPróximo nace para dar respuesta a eso, para llevar lo digital a la esencia del comercio de siempre", ha afirmado.

De esta manera, la aplicación pretende que los establecimientos puedan aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías sin perder la atención personalizada que los diferencia de las grandes plataformas comerciales.

Una aplicación gratuita

LoPróximo ya se puede descargar de forma gratuita tanto en Google Play como en la App Store.

Para dar a conocer su funcionamiento y fomentar su utilización entre los vecinos, el Concello pondrá en marcha una campaña de comunicación bajo el lema "A Coruña ten todo o que buscas", que combinará acciones en formato físico y digital.

La alcaldesa ha destacado también la colaboración de las asociaciones de comerciantes, cuya implicación considera fundamental para implantar la herramienta y facilitar su extensión a otros barrios.