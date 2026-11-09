Un coche sufre una salida de vía en uno de los accesos al aeropuerto de A Coruña

Un conductor sufrió esta tarde una salida de vía en uno de los accesos al aeropuerto de Alvedro. El siniestro se produjo minutos antes de las 16:30 horas, en un ramal de la AC-14 en el municipio de Culleredo, por donde circulaba en sentido hacia A Coruña.

Pese al accidente, la persona que circulaba en el vehículo pudo salir del mismo por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, Protección Civil y también una ambulancia del 061, que atendió a la víctima del siniestro, que presentaba dolor en uno de los brazos.

Debido a la salida de vía se registraron retenciones temporales en este tramo de la AC-14 en ambos sentidos, aunque la circulación se recuperó sin más complicaciones en menos de una hora.

Accidente en A Coruña

Casi una hora más tarde, hacia las 17:15 horas, dos turismos chocaron en la plaza de España de A Coruña.

Hasta el punto se ha desplazado también la Policía Local y Urxencias Sanitarias, que atendieron a una de las personas implicadas en el accidente al mostrar un cuadro de ansiedad.

Afortunadamente el golpe no fue de gravedad y no hay que lamentar heridos.