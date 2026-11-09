Imagen de la obra en el paseo de los Templarios. Concello de Cambre.

Cambre (A Coruña) inicia la reforma del paseo de los Templarios con una inversión de 192.000 euros

El Ayuntamiento de Cambre, en A Coruña, ha comenzado este lunes las obras de renovación del paseo de los Templarios, situado en la parroquia de O Temple y junto a la ría do Burgo. La intervención se centrará inicialmente en un tramo de cerca de 180 metros y cuenta con un presupuesto de 191.976,85 euros, IVA incluido.

La empresa Novavial S.L. será la encargada de ejecutar el proyecto, que dispone de un plazo contractual de ocho meses. La actuación está financiada por la Diputación de A Coruña a través del POS+ Adicional 2/2023.

La principal intervención consistirá en sustituir el pavimento actual, cuyo estado de conservación presenta diferentes deficiencias, con baldosas de pizarra rotas y agrietadas en varios puntos. Para ello, se retirarán las piezas existentes y se utilizará la base de hormigón actual como soporte para instalar el nuevo suelo.

Más allá de la renovación del firme, el proyecto también contempla una reorganización de este espacio junto a la ría, con el objetivo de mejorar tanto las zonas de tránsito peatonal como las destinadas al descanso. Para ello, se colocarán nuevos bancos y papeleras y se incorporarán diferentes plantaciones.

La actuación incluirá, además, una mejora de la iluminación pública. En concreto, se instalarán diez balizas LED y tres farolas adicionales, con las que se reforzará la visibilidad a lo largo del recorrido.

Otro de los puntos en los que se actuará será el entorno del CEIP Portofaro. En esta zona se urbanizará una acera perimetral para mejorar las condiciones de acceso al centro educativo y facilitar los desplazamientos a pie.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, ha señalado que esta primera intervención permitirá establecer un modelo de distribución del mobiliario y las zonas verdes que pueda mantenerse en futuras actuaciones en otros tramos del paseo. La intención municipal es conseguir un espacio más cómodo para caminar y con áreas habilitadas para sentarse y disfrutar del entorno de la ría do Burgo.