Arteixo (A Coruña) llevará a pleno unos presupuestos de 72 millones para 2027, un 8,7% más que este año

El Ayuntamiento de Arteixo, en A Coruña, someterá a aprobación del pleno municipal el próximo 17 de noviembre los presupuestos para 2027, que alcanzarán los 72 millones de euros. La cifra supone un incremento de 5,8 millones respecto a las cuentas de este ejercicio, que ascendieron a 66,2 millones. Si se incorporan las previsiones de la empresa pública Sumarte, el presupuesto consolidado de ambas entidades se situará en los 76,6 millones de euros.

Sumarte contará con unas cuentas propias de 10,2 millones de euros, aunque cerca de seis millones corresponden a partidas que también figuran en el presupuesto municipal. Una vez descontadas estas transferencias internas para evitar contabilizar dos veces los mismos recursos, el volumen económico conjunto del Ayuntamiento y la empresa pública alcanzará los 76,6 millones. En 2026, esta cantidad se había situado en 70,8 millones.

Uno de los aspectos destacados del documento económico es el peso de las inversiones, a las que se reservan 20,8 millones de euros. Esta cantidad representa el 28,96% del presupuesto municipal y permitirá impulsar diferentes actuaciones en instalaciones deportivas, movilidad, accesibilidad y espacios públicos.

Un nuevo pabellón deportivo

Entre los proyectos de mayor envergadura figura la construcción de un nuevo pabellón en el entorno escolar y deportivo de la avenida de Arsenio Iglesias. La instalación se levantará en una zona que ya concentra cinco centros educativos y varios equipamientos deportivos, como el complejo de piscinas, el estadio municipal Ponte dos Brozos y el Pazo dos Deportes.

El nuevo edificio complementará las instalaciones existentes y tendrá cerca de 7.000 metros cuadrados, aproximadamente el doble de superficie que el actual Pazo dos Deportes. También dispondrá del doble de pistas deportivas, con el objetivo de ampliar la capacidad del municipio para acoger actividades y competiciones.

El proyecto supondrá una inversión cercana a los siete millones de euros. Los presupuestos de 2027 incluyen inicialmente una partida de 279.000 euros para comenzar la redacción del proyecto de ejecución y avanzar con los primeros trámites administrativos. El Ayuntamiento prevé incorporar nuevas cantidades mediante modificaciones presupuestarias a medida que avance la actuación.

3,4 millones para sendas

La mejora de la seguridad de los peatones constituye otro de los ejes del capítulo inversor. Arteixo destinará alrededor de 3,4 millones de euros a diferentes actuaciones para facilitar los desplazamientos a pie y mejorar la accesibilidad en varias vías del municipio.

Una de las intervenciones se desarrollará en la parroquia de Loureda, donde se construirán dos sendas consecutivas para conectar Ervedíns y O Foxo a través de la carretera DP-511. La primera, en Ervedíns, contará con un presupuesto de 712.000 euros, mientras que la actuación en As Barreiras supondrá otros 460.000 euros. Ambas permitirán disponer de un itinerario peatonal continuo y seguro.

El plan también contempla una intervención en la carretera DP-506, en Barrañán, con una inversión de 1,2 millones de euros. A esta se sumará la mejora de la rúa Río de Vilarrodís, que contará con 992.000 euros.

Estas obras buscan solucionar las deficiencias que presentan actualmente estos recorridos, en los que la ausencia de aceras, los problemas en las cunetas y la escasa visibilidad complican los desplazamientos de los peatones.

Dos nuevos parques infantiles

Los espacios verdes y las zonas de ocio también tendrán protagonismo en las cuentas municipales. El Ayuntamiento prevé destinar cerca de 900.000 euros a nuevos equipamientos, entre los que destacan dos parques infantiles.

Uno de ellos se construirá en Vilarrodís, cerca del centro de salud y de la escuela infantil. El actual parque, de unos 200 metros cuadrados, se ha quedado pequeño ante la demanda de una zona con una importante concentración de población. La nueva instalación contará con una superficie de 800 metros cuadrados y supondrá una inversión de 460.000 euros.

La segunda actuación se desarrollará en el parque del Quinto Pino, donde se construirá un nuevo espacio de juegos para sustituir al área infantil que existe actualmente. El proyecto tendrá un presupuesto similar al previsto para el de Vilarrodís.

Servicios sociales

Más allá de las nuevas infraestructuras, una parte importante de las cuentas estará destinada a mantener los servicios municipales. El Ayuntamiento reservará cerca de 28,5 millones de euros para gastos corrientes, un apartado que engloba cuestiones como la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines, las actividades culturales y deportivas y los servicios educativos y sociales.

Dentro de este capítulo destaca especialmente la atención social, que contará con una dotación anual de 7,7 millones de euros. Entre las partidas incluidas se encuentra el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que dispondrá de 2,9 millones de euros para atender a las personas que necesitan asistencia en sus hogares.

El resto de los recursos permitirá financiar también los servicios de conciliación y las actividades que se desarrollan en los centros sociales del municipio.

Fondos europeos

La financiación procedente de otras administraciones tendrá igualmente un peso relevante en el presupuesto de 2027. Arteixo prevé captar cerca de 11,6 millones de euros a través de distintas instituciones, una cantidad en la que destacan los fondos europeos.

En concreto, el Ayuntamiento contará con aproximadamente 3,6 millones de euros procedentes de programas comunitarios, que se destinarán principalmente a actuaciones relacionadas con la movilidad y la sostenibilidad.

Las cuentas también incluyen recursos para continuar desarrollando otras líneas de actuación municipal, como la modernización de infraestructuras, la apertura de nuevas calles y la creación de más plazas de aparcamiento.

El documento presupuestario llegará al pleno del 17 de noviembre para su debate y votación.