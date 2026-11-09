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Un accidente entre dos vehículos provoca retenciones en Alfonso Molina, en A Coruña
El choque por alcance se produjo sobre las 8:20 horas de este lunes, a la altura de Matogrande
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Un accidente de tráfico registrado a primera hora de este lunes en Alfonso Molina, en A Coruña, ha provocado retenciones durante unos diez minutos a la altura de Matogrande.
El incidente se produjo sobre las 8:20 horas, cuando dos vehículos se vieron implicados en un choque por alcance. A pesar del impacto, no se registraron heridos.
El accidente ocasionó retenciones puntuales en la zona, coincidiendo con las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la situación quedó normalizada poco después y la circulación ya se desarrolla con total normalidad.