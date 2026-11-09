Absuelto un conductor en A Coruña al no poder probar que la droga hallada en su coche fuese suya

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a un hombre acusado de un delito contra la salud pública después de que la Policía Nacional encontrase distintas cantidades de cocaína, heroína y resina de cannabis en el vehículo que conducía. El tribunal considera que no existen pruebas suficientes para acreditar que el acusado conociese la presencia de las sustancias estupefacientes o que tuviese relación con su posible distribución a terceros.

Los hechos se remontan al 6 de junio de 2024, alrededor de las 21:00 horas. El hombre circulaba al volante de un Peugeot 607 acompañado por otra persona que viajaba en el asiento del copiloto. Al percatarse de la presencia de un vehículo policial, este segundo ocupante arrojó por la ventanilla una riñonera que acabó cayendo al mar.

El bolso fue recuperado posteriormente y los agentes encontraron en su interior diferentes cantidades de droga. Además, durante el registro del turismo localizaron más sustancias estupefacientes escondidas en un pequeño recipiente situado detrás del radiocasete.

En total, los análisis confirmaron la presencia de varias partidas de cocaína, con un peso conjunto superior a los cinco gramos, además de pequeñas cantidades de heroína y resina de cannabis. El valor de mercado de las sustancias intervenidas ascendía a varios cientos de euros.

Los agentes también localizaron en el interior del vehículo una cartera negra con 585 euros en efectivo, repartidos en billetes de distintos importes, así como una hoja con anotaciones manuscritas de números. Estos elementos fueron incorporados a la investigación como parte de los indicios relacionados con el posible tráfico de drogas.

Fiscalía pedía cuatro años

El Ministerio Fiscal consideraba que los hechos constituían un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por lo que solicitaba una condena de cuatro años de prisión, una multa de 2.058,93 euros y las costas del procedimiento. Por su parte, la defensa reclamó la libre absolución al entender que no había pruebas que relacionasen a su representado con las sustancias intervenidas.

Durante el juicio, celebrado el pasado 9 de octubre, la defensa cuestionó también la legalidad del registro del vehículo, realizado en dependencias policiales sin autorización judicial ni consentimiento de su titular. Sin embargo, la Audiencia Provincial rechazó este argumento al considerar que los agentes estaban habilitados para registrar un turismo que no constituía domicilio, en el marco de una investigación policial y con el objetivo de localizar posibles pruebas de un delito.

Dudas sobre la propiedad

La clave de la sentencia, fechada el 5 de noviembre de 2026, está en la falta de pruebas que permitan atribuir al conductor la posesión de la droga. La Sala considera acreditado que viajaba al volante del turismo y que en él se encontraba otra persona que llevaba la riñonera, pero entiende que no se ha demostrado que ambos actuasen de común acuerdo o que el acusado tuviese conocimiento de lo que transportaba su acompañante.

Los magistrados destacan que fue precisamente el copiloto quien arrojó el bolso al mar al advertir la presencia policial. Tampoco encuentran elementos suficientes para vincular al conductor con las sustancias que se encontraban en el recipiente escondido detrás del radiocasete.

La resolución también pone el foco en los 585 euros y la hoja con anotaciones numéricas localizados en el coche. Aunque estos objetos podían constituir indicios dentro de la investigación, el tribunal señala que no se acreditó que perteneciesen al acusado. La cartera, de hecho, no contenía documentación identificativa y su supuesta relación con el conductor se basaba en que había aparecido en la zona de la puerta de este, una circunstancia que, según recoge la sentencia, ni siquiera estaba reflejada en el atestado policial.

La Audiencia recuerda que para condenar por un delito de tráfico de drogas no basta con acreditar que las sustancias estaban en un vehículo conducido por el acusado. Es necesario demostrar también que tenía conocimiento de su existencia y que disponía de ellas con una finalidad relacionada con el tráfico.

En este caso, los magistrados consideran que la prueba practicada no permite descartar otras explicaciones sobre la presencia de la droga, por lo que debe prevalecer la presunción de inocencia. La sentencia concluye que no existe prueba de cargo suficiente para justificar una condena y aplica el principio in dubio pro reo.

Por todo ello, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña acuerda absolver al acusado del delito contra la salud pública por el que había sido juzgado y declara de oficio las costas del procedimiento. La resolución puede recurrirse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo de diez días desde su notificación.