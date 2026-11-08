El segundo domingo de noviembre llega con nubes a A Coruña: ¿volverá la lluvia?

El primer fin de semana del mes de noviembre está protagonizado por las nubes en A Coruña, que dejan hoy un domingo de cielos nublados desde primera hora de la mañana. De todas formas, la lluvia se resiste todavía a llegar con intensidad.

Después de unos episodios aislados, MeteoGalicia prevé para toda esta jornada chubascos débiles pero que serán muy necesarios ante la situación actual de prealerta por sequía.

Además, hoy se vuelve a experimentar una sensación de calor y temperaturas más altas de lo normal para esta época del año.

Los termómetros se moverán entre los 17 y los 19 grados y la sensación térmica hacia las 11:00 horas es ya de 18,7 grados.

Para notar la incidencia de la Borrasca Bruna en Galicia todavía habrá que esperar. Esta seguirá varios días al oeste de la comunidad enviando frentes que se notarán, sobre todo, en la Costa da Morte y en el litoral de Pontevedra, así como en el sur de Ourense.

Así, la escena en A Coruña será similar este lunes con el inicio de una nueva semana.

MeteoGalicia prevé una jornada de nubes y claros y con chubascos débiles de manera ocasional por la mañana.

Hacia el mediodía las precipitaciones serán algo más intensas, con los cielos ya cerrados por la tarde.

La previsión de lluvia se extiende a lo largo de toda la semana con el jueves y el viernes como los días con una probabilidad más alta.