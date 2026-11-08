Piden 8 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente en A Coruña a otro que estaba "semiinconsciente"

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo martes, día 10, a un hombre acusado de agredir sexualmente a otro varón que conoció en un establecimiento comercial de A Grela, en A Coruña, y que estaba "semiinconsciente" tras consumir una bebida a la que el procesado le invitó.

Según recoge el escrito de acusación fiscal recopilado por Europa Press, víctima y presunto agresor se conocieron en el mes de marzo de 2021, cuando el perjudicado trabajaba en un establecimiento comercial del polígono de A Grela.

El procesado "insistía frecuentemente" en que quedasen a tomar algo al salir del trabajo, algo que rechazó en varias ocasiones.

Finalmente, accedió a sus pretensiones y quedó a tomar algo con el acusado, tras lo que fueron a cenar y a un bar de copas.

"Al poco tiempo de empezar su consumición, el perjudicado comenzó a encontrarse mal, doliéndole la cabeza, falto de fuerzas y de ánimo, sin que haya podido determinarse la razón por la que se encontraba en tal estado", recoge el escrito, que dice que se encontraba en un estado de "semiinconsciencia" cuando fue conducido por el procesado hasta su casa.

Allí, abusó sexualmente de él.

El Ministerio Público pide para el acusado ocho años de prisión por un delito de agresión sexual, aunque reclama que, tras cinco años de prisión, el resto de la pena sea conmutada por expulsión del territorio nacional. Además, pide para la víctima 25.000 euros de indemnización.