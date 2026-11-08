Encuentran en A Coruña a una persona fallecida en el interior de su vivienda del barrio de Eirís

Una persona fallecida ha sido localizada en la tarde de este domingo en una vivienda del barrio coruñés de Eirís. El cuerpo fue encontrado en un piso de la calle Terranova, muy cerca del parque de Eirís.

El equipo de bomberos de A Coruña fue quien encontró el cadáver, tras acceder a la vivienda forzando la entrada a requerimiento de la Policía Nacional.

El propio cuerpo de Policía había realizado esta solicitud debido a que la persona que aquí residía llevaba varios días sin dar señales de vida.

Una vez los bomberos accedieron al interior de la vivienda, minutos antes de las 16:00 horas de esta tarde, pudieron localizar el cuerpo sin vida.

Al momento, se facilitó también acceso a los servicios sanitarios así como a los policiales para llevar a cabo las actuaciones correspondientes.

Por ahora no han trascendido más detalles del suceso.