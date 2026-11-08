A Coruña instala en el paseo marítimo un panel informativo con consejos sobre cómo actuar en caso de emergencias

El paseo marítimo de A Coruña luce un nuevo panel con información de servicio para la ciudadanía. La estructura cuenta con tres caras y la principal de ellas, que mira hacia el mar, recuerda cómo actuar en caso de emergencia los días de temporal.

Esta información es especialmente relevante aquí, donde no son poco frecuentes los rescates en el mar en días de fuerte oleaje.

Sin ir más lejos, entre los pasados 25 y 26 de octubre se produjeron dos rescates en las playas de Riazor y Orzán.

El panel colocado ahora detalla los niveles de alerta existentes -precisamente este lunes y martes hay activo un aviso amarillo en el litoral- y algunas recomendaciones básicas de cómo actuar en caso de temporal, como mantenerse alejado del mar o de espigones.

También se recogen los teléfonos de emergencias (112, 061 y 091) y el consejo de, si se cae al agua, no nadar contracorriente. En caso de ver a otra persona pidiendo auxilio, se recomienda lanzar un objeto flotante y llamar a los servicios de emergencia.

El panel, ubicado junto a la Coraza, muestra también información sobre el reciclaje en la ciudad con los cinco contenedores y sobre el servicio de limpieza de grafitis.

En la tercera cara se recoge la historia de la duna de Riazor, una estructura natural que se levanta en la playa cada invierno desde 1995 y que ayuda a mitigar las incidencias en los días de oleaje y temporales.