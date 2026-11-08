As Atochas, Orzán y Os Mallos estrenan en A Coruña mejoras viarias

Pintado de paso de peatones en A Coruña. Concello de A Coruña

Los barrios de As Atochas, Orzán y Os Mallos estrenan estos días nuevas señales y pasos de peatones repintados tras la finalización de una nueva fase de la campaña nocturna de renovación de estos elementos realizada por el Concello. En lo que va de año se han pintado más de 320 pasos peatonales por toda la ciudad.

En As Atochas se actuó en el fin de la calle Maestranza, mientras que en Os Mallos se dividieron los trabajos en dos fases y la segunda de ellas finalizó después de renovar una treintena de puntos entre pasos y señales de tráfico. Otras actuaciones pasadas se centraron en Xuxán, Monte Alto, Pelamios o Zalaeta.

El siguiente barrio será el de Sagrada Familia.

De manera paralela a estas intervenciones, que se están llevando a cabo en una veintena de barrios, este año el Concello implantó nuevas señales en varios puntos.

Un ejemplo está en el entorno del nuevo mercado de Monte Alto, en el cruce de Juan Díaz Porlier o en el aparcamiento de la Torre de Hércules y el Oceanográfico, donde se retiró la zona de autocaravanas.

Asimismo se reordenaron las zonas de estacionamiento y se completaron nuevas plazas en la calle Maestro Anta y en la avenida del Ejército.