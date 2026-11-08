Adif prueba el acceso por tren al puerto exterior de A Coruña

Adif ha aprovechado este domingo de corte ferroviario en A Coruña para llevar a cabo pruebas dinámicas con trenes en el acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña, en Punta Langosteira. El organismo ha escogido este momento aprovechando el paro en los servicios de trenes en la ciudad herculina debido al avance de las obras de la nueva estación.

Con estas pruebas, Adif está comprobando el correcto funcionamiento de los sistemas e instalaciones de la nueva infraestructura, que en total suma 6,7 kilómetros de longitud.

Este nuevo acceso ferroviario permitirá conectar Punta Langosteira con el Eje Atlántico y completar así la operatividad del Puerto Exterior mejorando a su vez la competitividad de las empresas e incrementando la sostenibilidad económica y ambiental.

Las obras del acceso ferroviario cuentan con un presupuesto total de 160 millones de euros y están promovidas por la Autoridad Portuaria pero ejecutadas por Adif. La actuación está financiada al 100% con fondos Next Generation europeos.

En el enlace los trenes podrán circular a una velocidad máxima de 100 km/h en una vía única de ancho ibérico, es decir, 1.668mm, que está asentada en placa, sobre hormigón, en casi todo su trazado.

Prueba dinámica con tren de Adif en Punta Langosteira. Autoridad Portuaria

La plataforma cuenta con 8,35 metros de anchura y está preparada para una futura electrificación. Con el uso de traviesas polivalentes se podrá realizar un eventual cambio de vía a ancho estándar, de 1.435mm.

Todo el acceso suma tres túneles, el mayor de ellos de 3.739 metros, y tres galerías de evacuación de 700 metros cada una. Los otros dos túneles tienen 774 y 743 metros de longitud.

En total ha sido necesario excavar en 7,4 kilómetros para hacer realidad esta infraestructura.

Una vez finalizada, la Autoridad Portuaria de A Coruña asumirá su titularidad y administración.