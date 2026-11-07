La humanización de Ramón de la Sagra, en A Coruña, arrancará el lunes

El próximo lunes comenzarán en la calle Ramón de la Sagra, en la zona del Ensanche, unas obras de humanización que se extenderán durante seis meses. El presupuesto de los trabajos asciende a más de 320.000 euros.

Con esta intervención se busca mejorar la vía renovando los equipamientos y mejorando su accesibilidad transformando toda la calle.

Algunos de los trabajos que se llevarán a cabo son la renovación de pavimentos para que puedan durar más y ser más cómodos para los peatones, además de ensanchar un lado de la acera.

También se colocarán nuevos árboles ampliando así la zona verde del cruce con la avenida de Linares Rivas, en la intersección entre Ramón de la Sagra y Alfonso Molina.

Además, se renovarán los bancos y se mejorará la red de drenaje con nuevos pluviales y conexiones ampliadas y la recolocación de los sumideros.

En cuanto a los pasos de peatones, como en otras zonas de la ciudad se elevarán para incrementar la seguridad viaria y reducir la velocidad de circulación de los vehículos.